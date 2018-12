Atos reconnu Leader des Services IoT

Selon l’étude de Forrester, l'IoT est inextricablement lié aux efforts de transformation numérique des organisations : 59% des décideurs mondiaux investissent ou envisagent d'investir dans des solutions IoT pour soutenir la transformation numérique de leur entreprise - en intégrant des informations générées par des ressources connectées, et en prenant des décisions basées sur les données récoltées.



Le rapport identifie et évalue 14 fournisseurs majeurs de services IoT selon 27 critères d’évaluation, basés sur la pertinence de leur offre, leur stratégie et présence sur le marché.



Atos propose Atos Codex IoT Services, un ensemble complet d'applications, d’architectures, de plateformes et de services aux entreprises – ainsi que des services de développement, d'hébergement et d'intégration sur ses propres plateformes et sur celles de ses partenaires, en particulier Siemens MindSphere. Atos a été l’un des premiers partenaires à entrer dans l’écosystème MindSphere en développant une approche d’exploitation de l’IoT dans les usines et en s’appuyant sur l’expertise combinée d’Atos et de Siemens en matière d’Intelligence Artificielle.

La large gamme de services IoT d’Atos comprend également des solutions verticales prêtes à l’emploi de Worldline, et des solutions visant à sécuriser l’IoT.



"Nous sommes ravis de cette évaluation qui, à notre avis, reconnaît les fortes capacités d'Atos et sa volonté de collaborer avec d'autres fournisseurs – ce que les clients considèrent comme un facteur-clé de différenciation", déclare Eric Grall, Directeur Général adjoint d’Atos, responsable de la coordination des Opérations. "Nous continuons d'étendre notre écosystème de partenaires et la présence de nos centres d'innovation afin de nous adapter à l'évolution des besoins du marché de l'IoT. »



Les solutions IoT d'Atos s'adressent à une variété de marchés, tels que les véhicules et bâtiments connectés, l'IoT industriel, la distribution, la santé, les Smart Grids, l'énergie et les services publics. La feuille de route du Groupe se concentre sur l'intégration des nouvelles technologies telles que la blockchain, l'apprentissage cognitif (cognitive learning), l'Intelligence Artificielle, ou encore le Machine Learning. Atos fournit également des solutions d'intégration multiplateformes pour aider les entreprises à gérer le volume et la complexité croissante des données IoT à travers les technologies et les processus métier.



(1) The Forrester Wave™: Global IoT Services For Connected Business Operations, Q4 2018 by Bill Martorelli and Michele Pelino, December 2018