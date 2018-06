Avec Jaspersoft 7, TIBCO fournit des composants BI embarqués aux développeurs

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, annonce TIBCO Jaspersoft® 7, la toute nouvelle version de son logiciel embarqué de BI et d’analytique. La solution rationalise la conception de visualisations interactives en les intégrant au plus profond des applications web et mobiles – accélérant ainsi la mise sur le marché et le déploiement de capacités d’analyse embarquées.



La nouvelle version Jaspersoft 7 transforme son outil de visualisation de données (TIBCO Jaspersoft® Ad Hoc Viewer) en un composant de décisionnel intégré : les visualisations sont ainsi embarquées individuellement dans les applications, ou incorporées au point de devenir un élément à part entière de l’expérience. Cette immersion est possible grâce à Visualize.js™, un framework JavaScript programmable permettant d’incorporer des capacités d’analyse à des applications. Jaspersoft 7 simplifie ainsi considérablement la création de fonctionnalités embarquées pouvant être utilisées en production. Les développeurs enrichissent désormais rapidement leurs applications avec des expériences de données intuitives afin que les utilisateurs, moins aguerris techniquement, étayent leurs décisions en s’appuyant sur la donnée.



« Nous avons identifié une opportunité de créer des composants BI embarqués pour les développeurs. En effet, ce sont eux qui développent des applications web modernes capables d’ingérer et de présenter visuellement des données », déclare Tom Tortonali, directeur R&D de TIBCO Jaspersoft. « Chaque nouvelle version de Jaspersoft propose des composants ouverts et prêts à l’emploi permettant aux développeurs de créer des expériences utilisateurs dynamiques et immersives. »



En outre, avec Jaspersoft 7, l’éditeur annonce le support de deux autres produits analytiques de TIBCO : TIBCO Spotfire® et TIBCO® Data Virtualization. Désormais, les utilisateurs peuvent tirer parti de données issues de Spotfire® pour créer des rapports, des tableaux de bord et des visualisations avec Jaspersoft. De son côté, TIBCO Data Virtualization garantit un accès à toutes de sources de données avec une gouvernance renforcée.



Vice-président produits et spécialiste de l’eLearning chez Lambda Solutions, Stewart Rogers décrit l’expérience de son entreprise en tant que membre du programme bêta de Jaspersoft 7 : « La possibilité de créer rapidement des tableaux de bord ou des visualisations directement intégrés à notre application est un atout considérable. Grâce à Visualize.js, le processus est désormais limpide pour nos utilisateurs qui apprécient notamment la fonctionnalité «plier/déplier» des tableaux croisés dynamiques embarqués. Le contrôle hiérarchique de visualisation des données est également très utile. »



TIBCO Jaspersoft 7 est disponible immédiatement.