Avec Qlik, nous sommes la plus grande plateforme d'analyse indépendante

Les entreprises sont assises sur d’immenses quantités de données et réclament à grands cris une meilleure utilisation stratégique de ces dernières dans l'ensemble de leurs activités. Cela signifie être capable d'accéder, de gérer et d'analyser ces données à grande échelle et en temps réel. Les récents développements de Qlik avec l’acquisition d’Attunity et le lancement de Data Catalyst nous ont permis de mettre sur le marché de l’analytique la seule plateforme d’analyse et de gestion des données de bout en bout. Désormais, nous sommes la plus grande plateforme d'analyse indépendante. C'est un important différenciateur pour nos clients et nos prospects, et voici pourquoi.



Premièrement, les fournisseurs de cloud computing natifs admettent le besoin d’une solution on-premise, et c’est justement le terrain de jeu des deux sociétés dont l’acquisition fait la une cette semaine. C'est donc une excellente nouvelle pour Qlik, car nous disposons d'un solide portefeuille clients qui nous utilisent à la fois dans le cloud et sur site. Nous avons toujours défendu l’idée qu’il faut être en mesure d’accéder et d’analyser les données où qu’elles se trouvent, c’est l’essence même de notre stratégie multi-cloud. Cette stratégie est renforcée par la combinaison de Qlik, de Data Catalyst et de la plateforme d'intégration de données Attunity.



Deuxièmement et plus important encore : la lutte pour la possession de vos données est lancée, et devient un enjeu crucial. En dépit de ce qui est dit publiquement, ces acquisitions démontrent que les fournisseurs cloud-first ont l'intention de verrouiller toutes les données dans leur cloud. Ces deux acquisitions vont à l’encontre des notions de choix et de flexibilité du multi-cloud, et il est crucial pour les clients d’en être conscients. Si la promesse du cloud était d’éviter le verrouillage des données, il semble que certains fournisseurs cherchent à répéter les modèles du passé.



Mon expérience passée à la tête de grandes entreprises dans le secteur de l’informatique me laisse penser que les clients ne veulent plus revenir à cette époque. Les clients et les prospects qui cherchent à déplacer, intégrer, gérer et analyser leurs données sur plusieurs cloud, dont leurs propres datacenters, savent maintenant vers qui se tourner.