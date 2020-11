Avec TIBCO Any Data Hub, TIBCO simplifie l’unification des données

TIBCO Software Inc., un des leaders mondiaux du traitement de données d’entreprise, permet à ses clients de connecter et d’unifier leurs données, ainsi que d’anticiper leurs résultats, répondant ainsi à leurs enjeux autour de la donnée. TIBCO annonce aujourd’hui le lancement de TIBCO® Any Data Hub, un framework complet de gestion de données destiné aux environnements distribués. Ce framework répond aux exigences de maîtrise de la donnée par les entreprises : des données exhaustives, fiables, sécurisées. Les équipes métiers et informatiques se retrouvent ainsi sur la même longueur d’onde.



Aujourd’hui encore, les organisations éprouvent des difficultés face aux données incohérentes, et au besoin impératif d’unifier les outils et approches nécessaires à la maîtrise de la « bête » à savoir la donnée. TIBCO Any Data Hub réduit cette complexité et offre une stratégie simplifiée pour les environnements de données distribués. Les organisations peuvent ainsi créer des architectures de données modernes (data fabric, entrepôt de données logique, ou encore data-as-a-service). TIBCO Any Data Hub élimine les efforts redondants, prodigués par les métiers et l’IT autour de la donnée. Grâce à sa flexibilité, ce hub fournit les données nécessaires à une meilleure compréhension et gouvernance de l’entreprise. La stratégie autour de TIBCO Any Data Hub s’appuie sur la nouvelle version de TIBCO® Data Virtualization 8.3 qui permet de décloisonner et de profiter d’une vue unifiée des données.



« Dans un monde idéal, avec des systèmes parfaits et des architectures immuables, il n’y aurait pas besoin d’outils ou de technologies de MDM - Master data management ou encore de virtualisation de données. », déclare Mark Palmer, senior vice president, engineering, TIBCO, « Dans le vrai monde, nous assistons à une augmentation massive des volumes de données, et à une évolution des systèmes et architectures générant et contrôlant ces ressources. Le framework TIBCO Any Data Hub simplifie l’intégralité de ce processus en unifiant les outils et approches nécessaires pour créer une vision complète et cohérente des données, et produire un impact positif pour les entreprises. »



Avec sa version 8.3, TIBCO Data Virtualization étend considérablement le nombre d’adaptateurs pris en charge. Les clients peuvent aujourd’hui connecter plus de 300 sources de données, y compris le support d’Apache Kafka, d’OSIsoft ou de l’OPC Unified Architecture. En outre, après son introduction sur AWS, la solution est désormais disponible sur Microsoft Azure, et possède une option Dockerfile.



Dans le cadre de la stratégie « better together » de TIBCO, le framework TIBCO Any Data Hub offre une intégration étroite avec les produits du portefeuille de l’éditeur, notamment TIBCO Cloud™ Integration, TIBCO Cloud™ Mashery®, TIBCO Cloud™ Metadata Management et TIBCO EBX®. Les clients peuvent ainsi déployer des architectures de data-as-a-service, et adopter une approche globale en matière de définition de données, basée sur un data catalog unique, un seul point d’accès, un seul modèle de sécurité et un seul système de gouvernance.