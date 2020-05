Avec son palmarès annuel, IBM célèbre les femmes leaders du monde entier qui façonnent l'avenir de l'Intelligence Artificielle

IBM (NYSE : IBM) a dévoilé aujourd'hui, lors de sa conférence Think Digital, sa liste de femmes leaders en IA. Elle rend hommage à 35 femmes exceptionnelles issues de 12 pays aux quatre coins du monde et utilisant l'intelligence artificielle pour conduire la transformation, la croissance et l'innovation dans une grande variété d'industries.



Ces dirigeantes ont été sélectionnées pour avoir réussi à démontrer la puissance de l'IA dans l'activité de leur entreprise et le travail avec leurs clients et employés. Cette reconnaissance annuelle ne se contente pas de célébrer les réalisations des lauréates, mais crée également un réseau de pairs qui leur permet d'apprendre les unes des autres et de découvrir des approches d'application de l'IA pour résoudre les grands enjeux de leur entreprise.



D'après une récente étude mondiale, 34 % des entreprises interrogées aux États-Unis, en Europe et en Chine ont adopté l'IA. Qu'il s'agisse de comprendre et de tirer des enseignements de dizaines de millions de documents financiers, d'améliorer l'expérience d'intégration des nouveaux employés ou d'aider les chacun dans ses achats vestimentaires, ces dirigeantes mettent au point des cas d'utilisation innovants de l'IA. Leurs efforts en matière d'IA ont contribué à accroître la satisfaction des clients, à améliorer la fidélisation des employés, à accélérer les temps de réponse, à réaliser des économies importantes et à rendre les processus plus efficaces.



De nombreux lauréates démontrent comment la puissance du Watson Natural Language Processing peut être utilisée pour améliorer l'efficacité des processus d'entreprise et favoriser une meilleure expérience pour les clients et les employés. Ils s'appuient sur les outils d'IA pour développer l'IA et combler le manque de compétences en sciences des données. Prouvant, grâce à une variété d'applications d'IA, que la collaboration entre l'homme et la machine peut vraiment aider à améliorer la façon dont les gens travaillent.



"L'IA sera au centre de la transformation des entreprises au cours de la prochaine décennie, et pour éviter de reproduire les biais du passé, nous avons besoin de femmes et de diversité à l'avant-garde du secteur. C'est pourquoi nous sommes fiers de partager l'histoire de 35 femmes remarquables ayant utilisé l'IA avec IBM Watson pour le bien du progrès" affirme Michelle Peluso, SVP, Digital Sales and Chief Marketing Officer, et également Leader of the IBM Women’s Initiative. " Leurs accomplissements sont une source d'inspiration pour nous tous."



Afin de mettre en lumière la diversité dans l'IA, IBM s'est récemment associé à Morning Consult pour mener une nouvelle étude mondiale auprès de plus de 3 200 professionnels de l'IA. Parmi les conclusions importantes de cette étude publiée aujourd'hui, on peut noter :



85 % des professionnels de l'IA estiment que le secteur s'est diversifié au cours des dernières années ; parmi eux, 91 % pensent que cette évolution a un impact positif. 74 % des professionnels de l'IA estiment que la diversité ne s'est pas améliorée et disent que l'industrie doit se diversifier pour développer tout son potentiel.

Alors que les hommes et les femmes travaillant dans l'IA sont aussi susceptibles de s'intéresser aux mathématiques et aux sciences exactes en avançant, les hommes travaillant dans l'IA sont plus susceptibles de se faire dire qu'ils ont un talent naturel pour les mathématiques et les sciences. De leur coté, les femmes sont plus susceptibles de se faire dire qu'elles ont un talent naturel pour les sciences humaines, les sciences sociales et les beaux-arts.

Deux professionnels de l'IA sur cinq ayant rencontré des obstacles dans la mise en œuvre de l'IA ont fait état de difficultés à mettre en place une technologie d'IA ou à faire adopter l'IA par leur organisation.

Dans l'ensemble, les femmes travaillant dans le domaine de l’IA étaient près de cinq fois plus nombreuses que les hommes à dire que leur avancement professionnel était négativement influencé par leur genre.



Tiphanie Combre, Senior Director, AI Assisted Service and Automation, ADP (U.S.)

Amy Shreve-McDonald, Lead Product Marketing Manager for Business Digital Experience, AT&T (U.S.)

Mara Reiff, Vice President, Strategy and Business Intelligence, Bell Canada (Canada)

Tammy Lucas, Vice President of Marketing, Best Western Hotels & Resorts (U.S.)

Sheila Ambruster, Senior Manager, Strategic Architecture, The Boeing Company (U.S.)

Claire Lucas, Head of Artificial Intelligence, Bouygues Telecom (France)

Rosa Martinez, Cognitive Project Manager, CaixaBank (Spain)

Michèle Brengou, Cognitive Factory Business Leader, Crédit Mutuel (France)

Ashley Lawrence, Research and Innovation Project Manager, Defense Counterintelligence and Security Agency (U.S.)

Maiga Bishop, Director of Business Intelligence and Analytics, Dillard's (U.S.)

Jo Ann Tan, Head of Infrastructure, The Hartford (U.S.)

Susanna Shen, General Manager—Corporate IT, Hong Kong and China Gas Company Ltd. (Hong Kong, China)

Yui Ozawa, Chief, AI Promotion Team, its communications Inc. (Japan)

Ryoko Miyashita, Manager, Customer Service Department, Customer Service Section, JACCS Co., Ltd. (Japan)

Momo Tokumon, Assistant Manager, Web Sales, Japan Airlines (Japan)

Karla Capela Morais, CEO and Founder, KOY–Law Intelligence (Brazil)

Marisa Ferrara Boston, Automation and AI Lead Architect, Audit Technology, KPMG LLP (U.S.)

Junko Kato, Manager of the Customer Service Administration Office, Meiji Yasuda Life Insurance Co. (Japan)

Donna Dodson, Chief Cybersecurity Advisor, NIST: National Institute of Standards and Technology (U.S.)

Kristen Bennie, Head of Open Experience, NatWest Group (U.K.)

Lisa Bouari, Executive Director, OutThought AI Assistants (Australia)

Melissa Molstad, Director of Common Platforms, Data Strategy and Vendor Relations, PayPal (U.S.)

Linda Maruta, Head of Product, Pulsar (U.K.)

Izumi Hatta, Manager, AI Skills & Dialog Group, Rakuten, Inc. (Japan)

Amala Duggirala, Enterprise Chief Operations and Technology Officer, Regions Bank (U.S.)

Carol Chen, Vice President for Global Marketing, Global Commercial, Royal Dutch Shell (U.K.)

Monica Pedraza Garcia, Operations Director, Santander (Spain)

Sabine Rinser-Willuhn, Manager, HR Systems, Siemens AG (Germany)

Aarthi Fernandez, Global Head of Trade Operations Product, Standard Chartered Bank (Singapore)

Jenni Barnett, Executive Director, Digital Telstra (Australia)

Nicole Hein, Technical Product Owner, Telstra (Australia)

Lee-Lim Sok Keow, Deputy Principal, Temasek Polytechnic (Singapore)

Paola Molino, Head of Transformation Programs, Vodafone (Italy)

Atsuko Shinozuka, Manager, 3D Smart & Try and Omni-Channel Strategy, Wacoal Corp. (Japan)

Piera Valeria Cordaro, Commercial Operations Innovation Manager, Wind Tre S.p.A. (Italy)



IBM a créé le programme Women Leaders in AI en 2019 pour aider à donner de la visibilité aux femmes du secteur, encourager une plus grande participation féminine dans le domaine de l'IA et fournir aux lauréates un réseau pour un apprentissage partagé. Alors que les organisations accélèrent leurs transformations numériques dans un environnement imprévisible, les technologies telles que l'IA, l'edge et le cloud aident les entreprises à rester résilientes et à se positionner pour l'avenir. Il est d'autant plus important, en cette période d'évolution rapide, de reconnaître les leaders qui sont à l'avant-garde de l'adoption de l'IA et de tirer les leçons de leur expérience dans la mise en place d'une IA inclusive et transparente.