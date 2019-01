Avnet et Octonion, en collaboration avec Microsoft, lancent une nouvelle expérience IoT unique et révolutionnaire sur le marché, dotée d’intelligence artificielle et de sécurité embarquées sur des microcontrôleurs

Octonion, plateforme IoT de logiciels intelligents et embarqués, annonce aujourd'hui le lancement du nouveau portail en ligne Brainium, en partenariat avec Avnet (Nasdaq: AVT) et Microsoft (Nasdaq "MSFT"). Créé par Octonion, le nouveau portail Brainium s’adresse aux ingénieurs et aux fabricants avec pour objectif de simplifier le déploiement des projets IoT, dans un environnement sécurisé et avec une grande capacité d’analyse grâce à des fonctions d’intelligence artificielle (Machine Learning), en tirant parti du SmartEdge Agile, un produit IoT prêt à l'emploi, développé par Avnet et embarqué sur un microcontrôleur STM32 de STMicroelectronics. La solution est hébergée dans l’Azure Cloud de Microsoft afin que les utilisateurs puissent pleinement profiter des performances et de la fiabilité d'Azure.



Éprouvé, solide et modulaire, Brainium est un système IoT intégré, complet et prêt à l’emploi. Profitant d’un temps de déploiement réduit, les ingénieurs et les fabricants pourront bénéficier des performances exceptionnelles de la solution IoT « Meta Sensing », constituée de :



SmartEdge Agile : un appareil IoT modulaire aux performances exceptionnelles

AI Studio : une solution de Machine Learning autonome, intégrant des fonctions d’inférence, embarquée dans les microcontrôleurs



Le portail permet à tout utilisateur de lancer une Preuve de Concept (POC) dans l’industrie pouvant être déployée jusqu'à l’industrialisation du projet IoT. Brainium retire la complexité du logiciel dans l’IoT permettant aux utilisateurs de se focaliser sur la conceptualisation de leurs cas d'usage. En exploitant la force du portail Brainium, les utilisateurs pourront élaborer des projets IoT dotés de fonctions d’intelligence artificielle, pour toute une gamme d'applications, notamment pour la maintenance prédictive dans les secteurs du smart manufacturing, smart building, smart farming ou l’activity tracking.



AI Studio : un pas de géant pour l’intelligence artificielle



Avec le nouveau portail Brainium, les utilisateurs auront accès à l’AI Studio : un outil révolutionnaire de Machine Learning autonome qui permet, avec une grande simplicité, aux développeurs et aux fabricants de doter leurs dispositifs IoT de fonctions d’intelligence avancée. Conçu dans un premier temps pour analyser des mouvements et des vibrations, d'autres fonctionnalités d’intelligence artificielle seront intégrées prochainement à l’AI Studio. En utilisant le portail Brainium, les utilisateurs pourront également accéder à une interface intuitive avec des widgets, fournissant des informations en temps réel sur les appareils SmartEdge Agile.



« Chez Octonion, nous contribuons à faire évoluer le marché en définissant et en créant une expérience supérieure en ingénierie et développement », a déclaré Ongan Mordeniz, Directeur d’exploitation et cofondateur d'Octonion. « Notre portail Brainium offre une expérience unique alliée à un dispositif IoT modulaire de pointe : le SmartEdge Agile. Ces nouvelles fonctionnalités mises à disposition des utilisateurs permettent l’exploration de nouveaux horizons dans l’intelligence artificielle, en offrant un potentiel quasi illimité. Ceci est possible grâce au portail Brainium qui viendra influencer les technologues à la recherche d'un système unique, intelligent et doté d’une architecture ouverte. Il est temps d'améliorer votre performance en mettant en place une technologie IoT intelligente. »



« Afin de permettre d'accélérer le déploiement des projets IoT et de contribuer à leur succès, nous devons simplifier et surmonter la complexité à laquelle sont confrontés nos clients », explique Philippe Fremont, Vice-Président EMEA de l’IoT chez Avnet. « Proposer un capteur adaptable, certifié avec une plateforme logicielle complète apportant de l'intelligence artificielle et de la sécurité embarquées est la promesse qu'Avnet et Octonion offrent sur le marché avec SmartEdge Agile et Brainium ».



Le portail Brainium est la vitrine de la plateforme Brainium, qui a été annoncée lors d’Electronica en novembre 2018. Brainium est intégralement basé sur la plateforme logicielle IoT d'Octonion et sur une IA de pointe. Les trois couches du logiciel sont indépendantes du Cloud et du Gateway.