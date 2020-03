Axelor et Alter SI s'associent pour permettre aux entreprises de tirer un meilleur parti de leurs données

Axelor, éditeur de la plateforme modulaire et intelligente de gestion d'entreprise Open Suite, et Alter SI, intégrateur de solutions technologiques pour PME, annoncent aujourd'hui la disponibilité d'un connecteur entre Open Suite et la solution de BI proposée par l'intégrateur. Basée sur Power BI de Microsoft, cette solution d'informatique décisionnelle, forte de ce nouveau connecteur, va permettre aux entreprises qui utilisent la suite ERP-CRM-BPM d'Axelor de tirer parti efficacement de leurs données, de pouvoir intuitivement en extraire des analyses en temps réel, et ainsi d'améliorer leurs performances business.



Une solution d'analyse pour améliorer les performances business



Avec ce nouveau connecteur, les utilisateurs d'Axelor Open Suite vont pouvoir récupérer automatiquement leurs données depuis l'ensemble des briques de la suite logicielle et en tirer de la valeur grâce à l'un des plus puissants outils de reporting et d'analyse du marché. Ainsi, les entreprises utilisatrices auront la possibilité de définir et construire leurs indicateurs clés propres qui les aideront au suivi, au pilotage de leur activité et in fine à la prise de décisions.



A titre d'exemple, avec ce nouveau connecteur, l'exploitation des données de facturation client vont permettre à l'entreprise utilisatrice de créer des graphes et des statistiques permettant de visualiser l'évolution du CA dans le temps en fonction des offres, des zones géographiques ou de tout autre critère pertinent pour son activité. Et ce qui est possible avec l'exploitation des données de facturation client l'est de fait également avec l'ensemble des données stockées dans Axelor Open Suite, ces données offrant à l'entreprise une forte capacité à analyser sa rentabilité, optimiser ses stocks, et améliorer la performance de son cycle de vente.



En outre, avec ce nouveau connecteur, l'entreprise utilisatrice va pouvoir très rapidement intégrer des données de sources différentes, les traiter, les associer, et les combiner, pour une meilleure performance opérationnelle.



La solution de business intelligence restituera automatiquement ces informations et données au travers de visuels et de tableaux adaptés aux besoins de l'entreprise, pour lui permettre d'optimiser sa performance business.



Laith Jubair, directeur général d'Axelor, se félicite : « Avec ce nouveau connecteur, nos clients auront dorénavant la possibilité de connecter directement leur solution de BI à notre solution, et réaliser leurs propres analyses sur l'intégralité de leurs données, et ainsi de piloter aisément leur activité, grâce à des tableaux de bord financiers, commerciaux, RH, de suivi de production… »



Thomas Delacourt, directeur associé d'Alter SI, complète : « Nous avons déjà eu l'occasion de réaliser par le passé et à la demande, des connecteurs entre la solution BI que nous proposons et Open Suite d'Axelor. Et nos clients se sont félicités de la mise en service rapide et surtout de l'économie de coûts qu'ils ont pu réaliser ».