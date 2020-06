BIHAR et eBIHAR : Lancement d’un Master of ScienceTM en Intelligence Artificielle et Big Data en présentiel et en distanciel (sous forme de MOOC)

BIHAR

BIHAR (Big Data Intelligence for Human Augmented Reality) est un Master of ScienceTM (MScTM) de l’ ESTIA sur 2 ans correspondant à 120 ECTS (European Credit Transfer System) avec un important réseau international académique en support (en co-diplomation avec l’Université de Sienne en Italie).



BIHAR démarre en Octobre 2020 à Biarritz en présentiel en deuxième année du Master (soit 60 ECTS) pour les titulaires d’un Master 1 en informatique (ou d’un bachelor +4) : 10 Cours et un projet/stage/thèse industrielle sont planifiés chaque année.



Un laboratoire d’innovation BIHAR sur les usages du Big Data est mis en place autour de projets structurants intégrés dans la scolarité (Deep Learning, Machine Learning, IOT, Blockchain, NFC, LIFI etc.). La langue d’enseignement de BIHAR est principalement l’Anglais. La première année de BIHAR en Master 1 débutera en Septembre 2021 avec toujours la possibilité d’accepter des étudiants avec une formation Bac + 4 en Master 2. L’approche de BIHAR est orientée vers la formation initiale.



Le coût d’inscription MScTM BIHAR de l’ESTIA est de 7 000 Euros par an. L’inscription se fait sur le site de l’ESTIA www.estia.fr.



Des bourses d’excellence ou d’industrie sont proposées aux meilleurs étudiants.



eBIHAR

eBIHAR est la version en ligne du Master BIHAR et donc également un MScTM. L’approche eBIHAR (Masters et GRADEO) est orientée vers la formation continue et comprend 6 MOOC académiques sur la plateforme FUN et 6 cours en ligne d’Oracle University. La certification est aussi de 60 ECTS par an.



Ce cursus en ligne de l’ESTIA se fait en partenariat avec France Université Numérique (FUN), Oracle University, ainsi que Datum Academy. Datum Academy assure d’une part la pré-inscription au Master et aux GRADEO sur www.datumacademy.com et d’autre part, l’interface avec FUN et Oracle University. eBIHAR dans sa deuxième année de MScTM est aussi un Master universitaire eMiage grâce au partenariat avec l’Université Claude Bernard de Lyon (parcours BI de la Miage de Lyon)



eBIHAR coûte 6000 Euros HT (soit 7 200 Euros TTC) et est proposé en version anglaise à partir d’Octobre 2020. La version française de eBIHAR sera proposée en Octobre 2021 en partenariat avec l’Ecole Supérieure Africaine des TIC (ESATIC) en Côte d’Ivoire grâce à un contrat du HUB Franco-Ivoirien.



« Micro Accréditation (microcredentials) » d’eBIHAR



Dans le but de cibler certains métiers en tension des parcours spécialisés issus de eBIHAR (ou blocs de compétences) sont proposés en double certification (6 ECTS et certification Oracle) sans pré-requis académiques : FUN les appelle GRADEO.



Le premier GRADEO issu de eBIHAR et proposé par Datum Academy est le GRADEO Big Data & Intelligence Artificielle qui coûte 3900€ (TTC) composé de 2 MOOC « Artificial Intelli- gence (Machine Learning et Deep Learning) » en partenariat avec l’Université de Sienne et « Distributed Big Data Management » de l’ESTIA et d’un cours d’ Oracle University « Big Data Fundamentals »



La formule professionnalisante de chaque MOOC, de chaque micro-accréditation GRADEO et le Master eBIHAR offrent aux apprenants le meilleur de l’expertise aca- démique conjuguée à l’expertise professionnelle apportée par Oracle.



Défini sous l’impulsion de l’European MOOC Consortium (EMC), un cadre commun de mi- cro-accréditation (Common Microcredential Framework – CMF) se déploie sur les plate- formes de MOOC européennes: les GRADEO



L’objectif est double :



répondre à la demande d‘acquérir de nouvelles connaissances, compétences et savoir-faire, par le biais de cursus de courte durée, reconnus et de qualité, qui peuvent également être utilisés pour obtenir des diplômes universitaires.

rendre les accréditations plus lisibles et compréhensibles à travers différents pays et leurs systèmes d’enseignement supérieur, en particulier auprès des entreprises à la recherche de cursus professionnalisants pour leurs salariés.

Le GRADEO du master eBIHAR est le premier GRADEO lancé sur la plateforme FUN. D’autres suivront très prochainement.