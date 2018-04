BOARD annonce le lancement de sa nouvelle plateforme e-Learning

BOARD International, leader mondial des outils d’aide à la décision pour les entreprises, est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle plate-forme e-Learning. Cette plateforme permettra aux entreprises d’avoir accès à un large panel de connaissances techniques à travers des tutoriels et cours en ligne sur le logiciel BOARD, facilitant ainsi les processus de formation et d’acquisition de connaissances entre l’éditeur et ses clients et partenaires.« La plateforme e-Learning de BOARD représente un énorme pas en avant dans la manière dont nous formons et accompagnons nos clients et partenaires », déclare Giovanni Grossi, PDG et Co-Fondateur de BOARD International. « En effet, notre programme de e-Learning apporte des réponses adéquates en matière de formation et transmission des savoirs, et ce quelle que soit la typologie de l’utilisateur : de l’utilisateur inexpérimenté au professionnel chevronné, peu importe où ces personnes se trouvent dans le monde. »Avec plus de 120 tutoriels vidéo et 20 Business Cases, les contenus de la plateforme e-Learning de BOARD sont conçus pour assurer un parcours d'apprentissage complet, qui permet aux utilisateurs d'acquérir rapidement et facilement des connaissances sur toutes les fonctionnalités fondamentales de la solution BOARD.« La bibliothèque en ligne des contenus BOARD, composée de tutoriels produits et de business cases, peut être considérée comme l'équivalent de plus de quatre semaines de formation sur site », affirme Diego Marocco, Directeur Produit et Support chez BOARD International. « Grâce à un parcours utilisateur libre et autonome, les utilisateurs peuvent concevoir leur propre courbe d'apprentissage et suivre leurs progrès. En outre, ils peuvent tirer profit des Business Cases des situations réelles pour un aperçu détaillé des défis communs auxquels sont confrontées les entreprises.»Pour en savoir plus sur les programmes que propose la plateforme e-Learning BOARD, visitez notre site internet : www.board.com/fr/e-learning-platform