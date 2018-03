BUSINESS OBJECTS NOMME MARK DOLL SENIOR VICE PRESIDENT - SERVICES PROFESSIONNELS

Rédigé par Business Objects le 3 Janvier 2006

Un homme expérimenté de l'industrie technologique dirigera la division services professionnels dans le cadre de la prochaine étape de croissance de la Société



Business Objects (Nasdaq : BOBJ ; Euronext Paris ISIN code : FR0004026250 - BOB), le premier fournisseur mondial de solutions de business intelligence (BI), annonce aujourd'hui la nomination de Mark Doll au poste de Senior Vice Président en charge des services professionnels. Dans cette fonction, Mark Doll se concentrera sur la croissance mondiale des services et le développement de solutions de BI répondant aux besoins métiers et aux spécificités sectorielles des entreprises. M. Doll sera basé à San Jose (Californie) et rattaché à John Schwarz, Directeur Général de Business Objects.



Mark Doll apporte à Business Objects plus de 20 ans d'expérience dans le conseil et le management des services professionnels. Avant de rejoindre Business Objects, il était associé chez Ernst & Young où il a occupé différentes fonctions de direction, dont celle de managing partner de la division Security & Technology Solutions. A ce poste, il dirigeait une entité de 200 personnes et tous les projets liés à la sécurité, couvrant notamment les audits de sécurité, la gestion des risques et la conformité réglementaire. Il a également dirigé la ligne d'activité High Growth (forte

croissance) d'Ernst & Young qui travaille avec les chefs d'entreprise, les investisseurs et les équipes de management pour fournir des solutions globales aux entreprises connaissant une croissance très rapide.



« Mark Doll nous apporte une expertise et une expérience très riches dans le domaine du développement d'organisations de conseil à haute performance.

Nous nous réjouissons que Mark rejoigne Business Objects pour diriger l'équipe services professionnels dans sa transition d'une activité de support produit vers une activité de conseil en BI,» a déclaré John Schwarz, Directeur Général de Business Objects. « Notre objectif est de développer des partenariats à long terme avec nos clients afin de les aider à résoudre les problèmes propres à leur secteur d'activité et améliorer leurs performances dans leur marché. »



« Ces 20 dernières années, je me suis entièrement consacré à travailler en partenariat avec des clients pour les aider à mieux gérer leurs organisations. Je suis très heureux de pouvoir mettre cette expérience au service de Business Objects, le leader du marché de la BI », a déclaré Mark Doll. « Les clients cherchent de plus en plus à limiter le nombre de partenaires technologiques avec lesquels ils collaborent afin de maximiser la valeur de leurs investissements technologiques. Le déploiement des solutions Business Objects se traduit déjà par un fantastique retour sur investissement pour les entreprises. Je me réjouis de travailler avec l'équipe de direction pour aider les clients à accélérer leur croissance en s'appuyant sur Business Objects pour accroître leur avantage concurrentiel et améliorer leur rentabilité plus rapidement. »









Dans la même rubrique : LinPack-for-Tableau et OPSO viennent d'officialiser leur partenariat - 10/03/2018 Les compétences essentielles d’un bon Data Scientist - 06/03/2018 Une nouvelle équipe d’actionnaires pour agileDSS - 12/02/2018 Wolters Kluwer | CCH Tagetik et Micropole s’allient - 31/01/2018 Mind7 Consulting annonce une croissance de 60 % de son chiffre d’affaires en 2017 - 18/01/2018 1 2 3 4 5 » ... 168