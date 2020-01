Blue Prism étend la portée de son partenariat avec IBM afin de développer son offre d'automatisation intelligente

Blue Prism (AIM : PRSM), leader mondial de l'automatisation robotisée des processus (RPA), annonce avoir étendu la portée de son partenariat technique avec IBM. La collaboration intègre trois des principales fonctionnalités d'IBM Cloud Pak for Automation, à savoir Workflow, Capture et Decisions, à la main-d'œuvre numérique de Blue Prism.



Ces connecteurs API, que les deux sociétés ont développés ensemble et qui sont disponibles depuis l'app store Digital Exchange de Blue Prism, permettent aux entreprises d'accéder à la fois à la RPA de Blue Prism et à un éventail d'interactions avec les fonctionnalités d'IBM Cloud Pak for Automation – notamment le flux de travail d'automatisation des activités (BPM et ACM), l'automatisation des décisions, l'intelligence artificielle, le machine learning et le traitement intelligent des documents – au moyen d'une solution unique qui remédie au problème de l'interopérabilité entre des technologies disparates. Les fonctionnalités spécifiques d'IBM Cloud Pak for Automation incluent :



Operational Decision Manager : une solution complète d'automatisation des décisions permettant de modéliser, gérer et automatiser les décisions en s'appuyant sur des règles.



Business Automation Workflow : une solution de gestion des processus et des cas permettant de concevoir, gérer et orchestrer des flux de travail de bout en bout.



Business Automation Content Analyzer : un service de capture de données basé sur l'IA permettant d'extraire et d'organiser des données issues de contenus non structurés, qui ne nécessite qu'un apprentissage minimal pour traiter les documents.





Blue Prism propose plusieurs solutions RPA de calibre mondial depuis plus de 4 ans et, avec ces nouvelles intégrations, les clients peuvent désormais tirer parti de cette intégration pour accélérer leurs projets d'automatisation. Les entreprises ont le choix entre quatre approches de base lorsqu'elles souhaitent automatiser : 1) créer une solution à partir de zéro ; 2) acheter une suite d'applications ; 3) acheter un progiciel ; et 4) adopter une plateforme d'automatisation. Ces connecteurs d'interactions prédéfinies connectent Blue Prism aux capacités d'IBM Cloud Pak for Automation pour offrir aux entreprises davantage de choix et d'options, quelle que soit leur préférence en matière de cloud.



Les plateformes IBM Cloud Pak for Automation et Blue Prism peuvent être déployées sur le cloud public d'IBM et/ou s'appuyer sur l'architecture de référence native du cloud de la solution pour fonctionner sur n'importe quel cloud public.



« Au cours des dernières années, l'entité IBM Services s'est associée à Blue Prism pour déployer des robots logiciels pour des clients du monde entier afin de stimuler l'innovation et d'améliorer le service client de façon globale », a déclaré Kramer Reeves, directeur du marketing d'IBM Automation chez IBM. « Grâce aux nouveaux connecteurs Blue Prism rattachés à notre plateforme d'automatisation, IBM Cloud Pak for Automation sera désormais intégré à d'autres solutions d'automatisation – tels que l'IA, les flux de travail, les décisions, la capture de données ou les services de contenu – pour automatiser encore plus de types de tâches à grande échelle. »



En plus de remédier au problème de l'interopérabilité globale des systèmes, de permettre aux entreprises de plus facilement digitaliser leur activité, d'en accroître la portée et de leur proposer davantage de choix, ce partenariat élargi offre aux clients plusieurs avantages et leur permet notamment de :



Créer des applications et déployer Blue Prism pour lire les données contenues dans des documents, lancer des services et automatiser des tâches humaines. Par exemple, dans le cadre du processus de gestion des commandes (order-to-cash), il est possible d'utiliser Blue Prism pour lire les données d'une commande d'achat et entrer automatiquement la commande dans un système ERP selon des règles complexes prédéterminées.



Intégrer les capacités d'IBM Cloud Pak for Automation à l'automatisation intelligente de Blue Prism pour les compétences dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Les clients peuvent créer facilement des agents virtuels plus intelligents dotés de compétences avancées pour aider leur entreprise à rester compétitive et à se développer.



Créer l'application une fois, puis l'utiliser dans une grande variété de configurations. Il est possible de créer et déployer des applications d'automatisation sur site, sur un ou plusieurs clouds privés ou publics, dans des systèmes préintégrés ou en infogérance sur le cloud public d'IBM.





« Ce partenariat technique élargi avec IBM offre aux entreprises une solution pour chacune des étapes du processus de transformation digitale, qu'il s'agisse d'utiliser les capacités de RPA pour compléter les efforts en cours ou bien de développer des capacités avancées telles que l'IA, le machine learning, le traitement automatique du langage naturel, le traitement intelligent des documents et des flux de travail autour d'initiatives RPA existantes », a expliqué Colin Redbond, vice-président principal des technologies émergentes chez Blue Prism. « Cette offre reprend l'intégration qui existait avec IBM Watson et la développe en incorporant IBM Cloud Pak for Automation afin de donner aux entreprises tous les outils dont elles ont besoin non seulement pour automatiser des processus complexes avec des compétences prédéfinies, mais aussi pour organiser et gérer les données et les processus d'une manière pertinente pour leur entreprise. »