Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée et IBM Canada annoncent une collaboration unique visant l'intégration de la technologie de chaîne de blocs dans les essais cliniques

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée et IBM Canada ont annoncé aujourd'hui, dans le cadre de la conférence de la Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) à Orlando, en Floride, leur intention d'explorer l'utilisation de la technologie de chaîne de blocs dans les essais cliniques.



Cette collaboration souligne l'engagement de Boehringer Ingelheim envers l'innovation dans le domaine des soins de santé et marque la première fois que la technologie de la chaîne de blocs sera explorée dans le contexte des essais cliniques au Canada.



D'après les constatations d'autorités en matière de réglementation, les procédures en place visant à assurer la qualité des essais cliniques sont souvent inadéquates et les dossiers des essais cliniques comportent des erreurs ou des renseignements manquants, ce qui pourrait mettre à risque la sécurité des patients et l'interprétation des essais.



Il existe donc de grandes possibilités d'améliorer la qualité des processus d'essais cliniques et de la tenue de livres. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée et IBM Canada visent à déterminer si la technologie de chaîne de blocs utilisée dans les essais cliniques fournit un cadre décentralisé qui favorise l'intégrité, la provenance et la transparence des données, ainsi que la responsabilisation des patients et l'automatisation des processus, ce qui pourrait se traduire par l'amélioration de la qualité des essais et la sécurité des patients à moindre coût.



Selon le Dr Uli Brödl, vice-président, Affaires médicales et réglementaires, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, « notre philosophie consiste à apporter de la valeur aux patients et au système de soins de la santé par l'innovation. L'écosystème des essais cliniques est très complexe, car il comporte différents intervenants, ce qui entraîne une confiance et une transparence limitées et l'inefficacité des processus sans véritable responsabilisation des patients. Les patients sont au cœur de toutes nos activités, et c'est pourquoi nous sommes à l'affût de nouvelles solutions pour améliorer la sécurité et la responsabilisation des patients. »



IBM Canada apporte à cette collaboration les technologies de base de la chaîne de blocs qui fournissent le consentement du patient, l'échange sécurisé de données sur la santé et l'engagement du patient. La technologie d'IBM permet d'assurer la confiance et la transparence relativement au processus d'essais cliniques complexe.



« IBM est ravie de collaborer avec Boehringer Ingelheim pour explorer comment la technologie de chaîne de blocs pourrait améliorer la qualité des essais cliniques », affirme Claude Guay, Directeur général, IBM Services, IBM Canada. « Nous utilisons la chaîne de blocs dans d'autres industries, et nous étudions maintenant comment nous pouvons utiliser cette technologie pour donner aux patients canadiens le même niveau de sécurité et de confiance lorsqu'il s'agit de leurs renseignements personnels sur la santé. »



Grâce à la collaboration avec des chefs de file d'autres secteurs visant la création de solutions qui bénéficient les patients et notre système de soins de santé, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée continue d'être à l'avant-garde en termes d'innovation et d'ouvrir la voie à des collaborations et partenariats futurs entre divers intervenants.