Brainloop annonce la disponibilité de sa solution BoardRoom sur équipement mobile

Brainloop AG, spécialiste des solutions sécurisées pour le conseil d’administration et le partage des documents sensibles de l’entreprise, adapte sa solution BoardRoom dédiée aux membres des conseils d’administration et des comités exécutifs pour satisfaire les besoins de mobilité de leurs membres. Dorénavant, la solution est également accessible depuis les tablettes et les smartphones des utilisateurs Brainloop, en plus d’un accès par navigateur web.



Les membres des organes exécutifs ne sont pas toujours physiquement présents dans les murs de l’entreprise pour laquelle ils déterminent des choix stratégiques, mais doivent pouvoir accéder aux procès-verbaux, ainsi qu’aux rapports stratégiques et financiers, où qu’ils se trouvent et sur n’importe quel équipement connecté, avec facilité. Brainloop a développé une application mobile depuis laquelle les administrateurs peuvent accéder à leur portefeuille de documents, les consulter et travailler avec la même ergonomie que sur leur ordinateur et avec un niveau de sécurité toujours aussi élevé, propre à l’architecture Brainloop.



Véritable outil professionnel répondant à la montée en puissance de la tendance du BYOD, l’application BoardRoom est accessible depuis les dispositifs de type smartphone et tablette et offre une gamme d’outils étendue (annotation, surlignage, vote, …) en bénéficiant des mêmes caractéristiques sécuritaires que la version web : authentification forte avec la technologie TOTP, chiffrement 256 bits et traçabilité.



« Les administrateurs et les membres du comité sont souvent soumis à l’étude d’un nombre important de documents confidentiels. Il est essentiel de les aider dans leur tâche avec des outils élaborés pour les accompagner dans leur prise de décision. L’application mobile BoardRoom leur permet d’avoir leurs données toujours avec eux, d’y accéder partout dans le monde, à n’importe quel moment, qu’ils soient connectés ou non à Internet, et de travailler sans faire courir de risque aux données », explique Alexis Boissinot, Directeur Commercial de Brainloop France. Il ajoute : « Brainloop offre aux entreprises une nouvelle génération de plateformes virtuelles ultrasécurisées, compatibles avec tous les équipements pour offrir toujours plus de flexibilité aux utilisateurs ».