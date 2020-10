C3.ai, Microsoft et Adobe s’associent pour réinventer la gestion de la relation client grâce à l'IA

C3.ai, Microsoft Corp. et Adobe Inc. ont annoncé aujourd’hui le lancement de C3 AI® CRM, optimisé par Microsoft Dynamics 365. Première solution de gestion de la relation client (CRM) « AI-first » de classe entreprise, celle-ci est spécialement conçue pour différents secteurs d’activité, s'intègre à Adobe Experience Cloud et permet de piloter des opérations orientées clients à partir d’informations commerciales prédictives.



Les partenaires ont conclu un accord portant sur les objectifs suivants :



Incorporer les modèles de données, connecteurs et modèles d’intelligence artificielle (IA) de Microsoft Dynamics 365, Adobe Experience Cloud (plateforme Adobe Experience comprise) et C3.ai dans une offre de commercialisation commune permettant de proposer une suite intégrée de solutions CRM métier (incluant marketing, ventes et service clients) fondées sur l’IA.

Vendre, à l'échelle mondiale, l'offre CRM métier fondée sur l'intelligence artificielle, par le biais d’équipes de vente dédiées ciblant les comptes d'entreprise de différents secteurs, mais aussi par le biais d’agents et de partenaires.

Cibler les différents marchés verticaux et, en premier lieu, les services financiers, le secteur pétrolier et du gaz, les services publics, l'industrie, les télécommunications, l’administration, la santé, la défense, le renseignement, l'automobile et l'aérospatiale.

Commercialiser, à l'échelle mondiale, l'offre de marques commune, en misant sur l'engagement des entreprises en faveur de la réussite de leurs clients.



« Microsoft, Adobe et C3.ai réinventent un marché que Siebel Systems a créé il y a plus de 25 ans », rappelle Thomas M. Siebel, directeur général de C3.ai. « La dynamique du marché et les exigences de la transformation digitale ont changé du tout au tout les besoins du marché CRM. Un système CRM général ne suffit plus. Les clients exigent aujourd’hui des solutions propres à leur secteur d'activité, reposant entièrement sur l'intelligence artificielle et qui permettent de prédire les revenus, les produits, les pertes de clients, le prochain meilleur produit ou la prochaine meilleure offre, ainsi que la prédisposition à acheter. »



« Cette année a clairement montré que les entreprises bénéficiant de la technologie digitale sont plus résistantes et aptes à se transformer face à des changements de l’ampleur de ceux que nous connaissons », estime Satya Nadella, directeur général de Microsoft. « Avec C3.ai et Adobe, nous introduisons sur le marché une nouvelle catégorie de solutions d'intelligence artificielle métier, optimisées par Dynamics 365, qui aideront les entreprises à numériser leurs opérations et obtenir des renseignements en temps réel sur l'ensemble de leur activité. »



« Nous sommes fiers de faire équipe avec C3.ai et Microsoft pour faire progresser l'engagement digital des clients », déclare quant à lui Shantanu Narayen, président-directeur général d'Adobe. « La combinaison unique d'Adobe Experience Cloud, solution leader en matière d’expérience client, avec la suite C3 AI et Microsoft Dynamics 365, permettra aux différentes marques de proposer des expériences riches qui stimuleront la croissance des entreprises. »



En associant Microsoft Dynamics 365, le logiciel leader en matière de CRM, à la suite de solutions de gestion de l'expérience client d'Adobe et aux capacités d'intelligence artificielle de C3.ai, C3 AI CRM constitue la première solution CRM métier au monde fondée sur l'intelligence artificielle et bénéficiant d’une architecture « AI-first » moderne. C3 AI CRM intègre et réunit un large éventail de données structurées et non structurées, issues de sources d'entreprises et extérieures, en une image unifiée et fédérée. Une image qui permet l’acheminement des informations prédictives en temps réel d’un bout à l’autre de la chaîne de revenus, depuis le contact jusqu’à l'argent. Grâce à ses flux métier intégrés et pilotés par l'IA, C3 AI CRM aide les équipes dans les domaines suivants :



Prévision précise des revenus

Prévision précise de la demande de produits

Identification et réduction de la désaffection clients

Identification des prospects hautement qualifiés

Prochaine meilleure offre, prochain meilleur produit

Segmentation, marketing et ciblage pilotés par l’IA



C3 AI CRM permet aux marques de tirer parti en temps réel de leurs profils clients pour l'orchestration multi-canal. La solution commune procure un écosystème intégré permettant aux clients de mettre à profit les principales fonctionnalités du CRM, ainsi qu'un écosystème fusionné avec Azure, Microsoft 365 et la plateforme Microsoft Power. Préconçu et configuré pour différents secteurs d'activité (services financiers, santé, télécommunications, pétrole et gaz, industrie, services publics, aérospatiale, automobile, administration, défense et renseignement), C3 AI CRM facilite le déploiement et l’exploitation rapides de cette solution et de ses modèles métier d'apprentissage machine. C3 AI CRM s’appuie en outre sur le modèle de données commun de l'Open Data Initiative (ODI), ce qui facilite le regroupement des données clients disparates de l'entreprise.



C3 AI CRM est disponible immédiatement avec Adobe Experience Cloud (produit vendu séparément). C3 AI CRM optimisé par Dynamics 365 sera disponible auprès de C3.ai, Adobe, Microsoft, et via la marketplace Microsoft Dynamics 365. Veuillez contacter sales@c3.ai pour en savoir plus.