C3.ai parmi les leaders mondiaux des plateformes IoT industriel (IIoT) dans le secteur de l’énergie selon IDC MarketScape

C3.ai, leader des logiciels d’intelligence artificielle (IA) destinés à accélérer la transformation digitale des entreprises, annonce son classement parmi les leaders des plateformes IIoT dans le secteur de l’énergie selon l’étude IDC Marketscape: Worldwide Industrial IoT Platforms in Energy 2019 Vendor Assessment (IDC n°US45116919, juin 2019). C3.ai commercialise une suite logicielle qui accélère le développement, le déploiement et la mise en œuvre à grande échelle d’applications dans les domaines de l’IA, de l’analytise prédictive et de l’IoT adressant les chaînes de valeur de toute entreprise dans tout secteur, mais plus particulièrement pour les activités industrielles.



La société compte notamment parmi sa liste croissante de clients 3M, Shell, Enel, New York Power Authority, l’US Air Force, Con Edison et ENGIE.



L’étude IDC MarketScape cite des retours clients selon lesquels « C3 permet aux entreprises de construire des modèles et de déployer des applications dans des délais très courts et avec des risques limités. Ces outils ont permis aux clients de C3 de valoriser rapidement leurs preuves de concept, certains d’entre eux indiquant des délais inférieurs à trois mois. »



« D’ici à 2020, 25 % des grandes compagnies pétrolières et gazières auront mis en œuvre une plateforme pour le développement, l’analyse, la modélisation et la simulation de meilleures pratiques dans un environnement cognitif d’apprentissage continu. Les entreprises de ce secteur recherchent de nouvelles solutions pour réduire leurs coûts et améliorer leurs performances en réponse à l’impact du climat commercial créé par le niveau des cours du pétrole », souligne Kevin Prouty, Vice-président Groupe Energy & Manufacturing Insights chez IDC. « Cette étude valide le rang de leader de C3.ai sur le marché de l’énergie. »



« C3.ai s’affirme comme le standard des plateformes d’IA et d’IoT d’entreprise dans les différents secteurs. Cette reconnaissance par IDC MarketScape est une distinction majeure pour les nombreux collaborateurs dévoués et talentueux de C3.ai qui, à travers le monde, se consacrent sans relâche au succès de nos clients », commente Ed Abbo, Président et CTO de C3.ai.