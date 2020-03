CHO tire parti d’IBM Food Trust pour fournir des informations sur la qualité et l'origine de l'huile d'olive extra vierge Terra Delyssa

CHO, l'un des plus grands producteurs d'huile d'olive du sud de la Méditerranée, et IBM (NYSE: IBM) annoncent aujourd'hui que CHO utilise la blockchain d’IBM pour assurer la traçabilité de son huile d'olive extra vierge Terra Delyssa à travers différents points de contrôle d'assurance qualité et d’information, y compris les champs d’où proviennent les olives, le moulin où celles-ci ont été broyées et les installations où l'huile a été filtrée, mise en bouteille, distribuée, et plus encore.



A partir de sa dernière récolte en cours de conditionnement, les consommateurs de Terra Delyssa du monde entier pourront scanner un QR-code sur chaque étiquette, leur permettant de visualiser une fiche de provenance. En détaillant chaque étape du chemin parcouru par le produit, les consommateurs peuvent avoir l'esprit tranquille quant à l'origine de leur huile d'olive et avoir un meilleur aperçu de son parcours et des points de contrôle de qualité. CHO est le dernier grand fournisseur de produits alimentaires à avoir rejoint IBM Food Trust - un réseau de blockchain permissionné qui offre une méthode de travail plus efficace dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire pour les producteurs, les transformateurs, les expéditeurs, les détaillants, les organismes de réglementation et les consommateurs.



Terra Delyssa est une marque d’huile d’olive connue pour sa transparence et son profil de saveur unique douce et légèrement fruitée. Ses olives cueillies en Tunisie bénéficient de 320 jours de soleil par an. Elles sont extraites à froid selon les normes de qualité les plus exigeantes. Le groupe CHO a déjà adopté la solution IBM Food Trust pour gérer et enregistrer les données retraçant son processus de production d'huile d’olive extra vierge, qui est définie par le COI (Conseil Oléicole International) comme étant l’huile d’olive de qualité supérieure.



Les erreurs d'étiquetage et les opérations illicites de contrefaçon de l'huile d'olive, ainsi que la confusion générale sur la façon dont les huiles d'olive sont mélangées relayées par les médias internationaux, suscitent la méfiance des consommateurs. En effet, ces derniers sont de plus en plus exigeants et revendiquent l'authenticité et la transparence sur les origines des produits : Une récente étude de l'IBM Institute for Business Value a révélé que 73% des consommateurs seraient prêts à payer plus cher pour une transparence totale des produits qu'ils achètent. L'utilisation de la technologie blockchain permet de créer un registre précis et vérifiable de l'endroit où chaque bouteille d'huile d'olive a été produite et des méthodes utilisées. Ces informations peuvent ensuite être partagées en temps quasi réel avec les distributeurs, les détaillants et les autres membres autorisés de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.



« Nous sommes agriculteurs, mouliniers et conditionneurs depuis des générations. Aujourd’hui, conscients de l’importance des efforts qu’ils fournissent, nous souhaitons à travers IBM Food Trust valoriser le travail de chaque maillon de notre chaîne de production », a déclaré Abdelaziz Makhloufi, Fondateur et PDG de CHO GROUP.



« Avec IBM Food Trust, nous avons la possibilité de transmettre, en toute transparence, les informations fournies par nos partenaires à nos clients et consommateurs. Nous tenons à ce que nos consommateurs puissent avoir une meilleure visibilité sur la provenance de leurs huiles et puissent comprendre chaque étape qui consiste à rendre Terra Delyssa unique. »



La technologie blockchain permet de rassurer les consommateurs et clients quant à la fiabilité des informations relatives à chaque étape du processus de production, et ce, grâce aux transactions numérisées immuables. Les oléiculteurs, mouliniers, distributeurs et détaillants peuvent tous interagir plus efficacement grâce à un accès en temps quasi réel à des données complètes sur les produits. Les consommateurs auront aussi accès à des informations détaillées à travers l’application « Terra Delyssa Track » qui retracera l'origine des produits qu'ils consomment.



« C'est un autre exemple de l'engagement de Food Trust à renforcer le système alimentaire du champ à la table », a déclaré Raj Rao, General Manager, IBM Food Trust. « En termes de provenance alimentaire, l'huile d'olive représente un défi complexe, car le produit doit passer d'une oliveraie à une base internationale de détaillants tout en conservant sa pureté et sa fraîcheur. Grâce à Food Trust, les informations sur l'origine et la pureté du produit peuvent être mises à la disposition des consommateurs et des partenaires de distribution de CHO Group en temps quasi réel. »



Pour les distributeurs et les détaillants, une application d'entreprise distincte utilisant la blockchain leur permettra d'accéder à des informations approfondies sur chaque étape de traitement et de contrôle de la production, y compris le fait qu'il s'agisse d’une huile extraite à froid, extra vierge, biologique, le tout en utilisant les analyses du laboratoire de CHO Group accrédité par le COI et par des auditeurs tiers.



Depuis le début de la récolte en novembre, les données sur les lots Terra Delyssa ont déjà été enregistrées sur la base de données d’IBM. La mise en bouteille de l’huile d’olive entièrement traçable est en cours et devrait arriver dans les rayons des principaux détaillants aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et dans d’autres pays, d'ici le mois de mars. Pour en savoir plus sur Terra Delyssa : www.terradelyssa.fr