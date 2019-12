CIMON, l'assistant de l'astronaute basé sur l'IA, retourne dans l'espace avec plus d'intelligence émotionnelle

L'objectif, selon les chercheurs qui ont mis au point le robot après sa première mission réussie à bord du vaisseau spatial, est de transformer l’assistant scientifique CIMON en "compagnon empathique".



Le premier CIMON, qui a passé 14 mois dans l'espace, et le nouveau CIMON-2 sont un projet conjoint d'IBM, d'Airbus et du German Aerospace Center (DLR). CIMON-1 est revenu sur Terre de la Station Spatiale Internationale en août. CIMON 2 retourne à la station spatiale à bord d'une fusée SpaceX depuis le Centre spatial Kennedy à Cape Canaveral, en Floride.



CIMON, qui signifie Crew Interactive Mobile CompaniON, a été développé pour aider les astronautes dans leurs nombreuses tâches et activités de recherche. Le robot flottant à commande vocale, qui fonctionne avec un léger sourire à l'écran, peut afficher des instructions et enregistrer des images pendant une expérience, tout en écoutant et en parlant à l'astronaute.



Lorsque CIMON a été utilisé pour la première fois à la Station spatiale internationale, « il a prouvé qu'il pouvait comprendre non seulement ce qu’il entend dans un contexte donné, mais aussi l'intention sous-tendue », explique Matthias Biniok, IBM Lead Watson Architect for Germany. CIMON-2 va plus loin en évaluant les émotions et en réagissant de façon appropriée si les astronautes le désirent.



De la même manière que son prédécesseur, CIMON-2 utilise des caméras, des micros et un haut-parleur pour voir, entendre et parler. CIMON-2 intègre également d'autres technologies d'IA, dont IBM Watson Assistant, qui donne à l'assistant aéroporté ses capacités de conversation, et Watson Speech to Text services, pour la reconnaissance vocale et la transcription de texte.



CIMON-2 est aussi un meilleur auditeur. De nouveaux microphones rendent l'appareil plus sensible aux commentaires et aux commandes vocales, de sorte qu'il peut être interrompu pendant la conversation.