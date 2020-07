CV Catcher favorise la mobilité interne des collaborateurs du Groupe Bouygues

Grâce à la technologie CV Catcher, les collaborateurs du groupe Bouygues peuvent désormais mener une recherche personnalisée et accéder aux offres d’emploi qui correspondent à leur profil sur la base de leurs compétences, expériences, métiers, localités. Simple d’usage, ils y déposent leur CV via l’intranet Mobyclic. Une fois le CV analysé, les offres de poste les plus en adéquation avec le profil sont proposées.



Pierre angulaire du développement de carrière, CV Catcher casse les silos, nourrit la réflexion des collaborateurs qui deviennent acteurs de leur parcours et de leur évolution professionnelle. Sur le long terme, cette démarche ambitionne de développer l’employabilité, d’offrir un accompagnement de parcours personnalisé et donc, de retenir les talents à travers une expérience collaborateur innovante, autonome et personnalisée. La plateforme apporte également davantage de visibilité sur la diversité de métiers du groupe.



« CV Catcher est un outil précieux puisqu’il permet aux collaborateurs de découvrir d’autres opportunités en adéquation avec leur profil auxquelles ils n’auraient pas pensé et par conséquent, d’ouvrir de nouvelles perspectives de carrière au sein du groupe. Cette initiative est centrale car elle permet à nos collaborateurs de vivre une expérience qualitative équivalente à celle des candidats externes tout en valorisant la diversité des métiers. Cette symétrie des attentions nous est particulièrement chère » déclare Marianne Gallon, directrice carrières et développement RH du groupe Bouygues.



« Nous sommes heureux que CV Catcher permette également de favoriser la mobilité interne en entreprise. L’outil offre de nouvelles opportunités aux collaborateurs de Bouygues, les rend acteurs de leur carrière tout en bénéficiant d’une expérience collaborateur innovante » complète Arthur Philippe, directeur commercial de CV Catcher.