Capgemini lance « Perform AI », un portefeuille de solutions conçu pour aider les entreprises à exploiter pleinement le potentiel de l’intelligence artificielle

Selon une publication récente du Capgemini Research Institute, les risques et les opportunités liés à l’adoption de l’IA sont occultés par un mélange d’inquiétude et de manque d’information des entreprises, qui ont donc besoin d’une approche pragmatique pour aller de l’avant. IDC estime que les dépenses consacrées aux technologies cognitives et à l’IA devraient atteindre 52,2 milliards de dollars en 2021 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 46,2 % sur la période 2016 - 2021. (Source : IDC. 22 mars 2018. (IDC) Worldwide Semiannual Cognitive Artificial Intelligence Systems Spending Guide communiqué de presse Perform AI a été conçu pour aider les entreprises à relever les principaux défis auxquels elles sont confrontées aujourd’hui dans ce domaine, quelle que soit leur maturité en matière d’IA et de gestion des données :• Adopter l’IA à l’échelle de l’organisation : dépasser le stade du Proof-of-Concept (POC) et des initiatives isolées afin d’industrialiser l’IA à tous les niveaux de l’entreprise et de faire bénéficier pleinement du potentiel de l’IA à l’ensemble de l’organisation.• Obtenir la meilleure interaction humain-IA : gérer de manière proactive l'impact des initiatives d'IA et les montées en compétences associées afin d’obtenir la meilleure interaction humaine avec l’IA.• Transformer les opérations existantes et plus encore : utiliser les technologies reposant sur l’IA pour assister, améliorer ou automatiser l’intégralité des opérations tout en repensant les processus métier.• Intégrer l'éthique : mettre en place l'intelligence artificielle avec une approche éthique et responsable, transparente pour les utilisateurs et les clients, qui intègre la protection de la vie privée, garantit l'équité et renforce la confiance.• Stimuler l’innovation pour se démarquer des concurrents : créer de nouveaux business models, méthodes de travail, produits, services et expériences grâce à l’IA, permettant dorénavant aux entreprises traditionnelles de se positionner sur des marchés réservés autrefois à leurs concurrents ‘digital natives’.« La plupart des sociétés ont déjà commencé à utiliser l’IA pour faire évoluer certaines de leurs fonctions, mais celles qui l’adoptent de manière efficace et à l’échelle de l’entreprise en tireront un réel avantage concurrentiel », explique Lanny Cohen, directeur de l’Innovation du groupe Capgemini. « Pour un impact réel et une réussite durable, les entreprises doivent aller au-delà des initiatives isolées et intégrer l’IA dans l’ensemble de leurs activités. Il ne suffit pas de remplacer les technologies, il faut tout repenser. Avec Perform AI, nous misons sur l’IA pour offrir aux entreprises des gains de performance significatifs et mesurables, aujourd’hui et demain. »Le portefeuille Perform AI de Capgemini est composé de quatre solutions flexibles permettant de définir des feuilles de route sur mesure pour le déploiement de l’IA dans l’entreprise :1. AI ACTIVATE : détermine la stratégie et crée la structure et la plate-forme technologique pour savoir où et comment l'intelligence artificielle doit être utilisée et adoptée dans l'entreprise pour un impact maximal.2. AI TRANSFORM : améliore les performances en matière d'intelligence artificielle afin d'optimiser les processus existants et de donner l’impulsion d'une croissance à long terme en sélectionnant précisément les technologies et solutions d’IA les plus adéquates parmi un choix toujours plus vaste.3. AI REIMAGINE : repose sur les capacités de Capgemini Invent et du réseau Applied Innovation Exchanges de Capgemini en matière de stratégie et d’innovation pour accompagner les entreprises dans la création de nouveaux produits et services, expériences clients, business models opérationnels et sources de revenus.4. AI ENGINEERING : fournit les services essentiels pour produire et déployer des solutions d’IA fiables à partir du patrimoine de données et de la gouvernance de l'entreprise à chaque étape de la transformation. AI Engineering s'attaque au noyau opérationnel de l'intelligence artificielle - les données sous-tendent chaque étape de la transformation.La conception des outils et solutions ainsi que la formation des experts sont pilotées par un réseau de centres d'excellence (CoEs) interdisciplinaires dédiés à l’intelligence artificielle créé par Capgemini. Ces CoEs Perform AI sont d'ores et déjà opérationnels en France, en Allemagne et en Amérique du Nord, et sont coordonnés depuis un CoE central en Inde. De nouveaux CoEs Perform AI ouvriront tout au long de 2019 à travers le monde.La version actuelle de Perform AI inclut des solutions destinées à répondre aux besoins des secteurs de l’industrie et des services financiers ainsi que ceux du domaine de l'expérience client. Capgemini a travaillé en étroite collaboration avec son vaste écosystème de partenaires technologiques, de start-ups et d'universités pour développer des solutions d’IA permettant de répondre aux besoins spécifiques de ces secteurs, dont, notamment, une plateforme de fabrication intelligente utilisant la vision par ordinateur (ou vision artificielle) pour prévenir les défauts de qualité et du machine learning pour détecter les pannes ; des solutions de ‘Cognitive Analytics’ pour traiter le risque de souscription multidimensionnel dans le secteur des services financiers; ou encore, le recours au traitement du langage naturel, les interfaces conversationnelles et la reconnaissance des émotions par ordinateur pour prévoir et comprendre avec certitude les besoins des consommateurs.Aujourd’hui, la protection des données privées et la sécurité font partie des priorités les plus importantes ; les entreprises qui déploient des initiatives IA doivent donc impérativement trouver le juste équilibre entre la part accordée à l’innovation et les efforts déployés pour préserver la confiance de leurs clients, partenaires et collaborateurs. La sécurisation des données et des plateformes IA occupe une place centrale dans le portefeuille Perform AI.Capgemini, reconnu comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde, a intégré la notion d’éthique au cœur de son portefeuille Perform AI.« Dans un contexte de transformation digitale accélérée par l’intelligence artificielle nos clients se doivent de proposer à leurs clients finaux des expériences sur mesure et d’accroître leur niveau de performance sur un marché toujours plus dynamique. Nous avons lancé Perform AI afin de mettre l’IA à leur service, leur permettre d’optimiser leurs opérations et leur donner la possibilité de réinventer leur activité », conclut Anne-Laure Thieullent, responsable de l’offre AI and Analytics du groupe Capgemini. « Les solutions Perform AI visent à améliorer l’adoption, l’agilité et le succès métier des programmes de transformation IA de nos clients qui n’en ont pas parfois pas encore exploité tout le potentiel. Avec cette nouvelle offre, nous avons pour ambition de devenir un leader dans le domaine du conseil et des services technologiques en intelligence artificielle. Nous sommes impatients d’accompagner nos clients dans la prochaine étape de leur transformation vers l'Entreprise Intelligente. »Perform AI est disponible dès à présent.