Carrefour s'appuie sur l'Intelligence Artificielle de l'éditeur SAS pour optimiser la gestion de sa supply chain et réduire le gaspillage des produits alimentaires

Carrefour a retenu la plateforme SAS Viya pour l'optimisation de sa supply chain.

Ce choix s'inscrit dans le plan de transformation globale de Carrefour qui vise à toujours mieux répondre aux attentes de ses clients en s'appuyant notamment sur des investissements dans l'informatique, le digital et la supply chain.



L'objectif de ce projet d'envergure est la création d'un univers unique en ligne et physique, dans lequel sera garanti, à tout instant et en tout lieu, l'offre la plus adaptée à un client reconnu et fidélisé.

Ce déploiement d'Intelligence Artificielle qui permettra d'optimiser la supply chain des produits alimentaires, puis prochainement non alimentaires, est une première dans le secteur français de la distribution.



Grâce à SAS Viya, Carrefour relève à la fois le défi de la distribution omnicanale et celui de l'optimisation de ses stocks, pour réduire le gaspillage et créer plus de valeur.

La plateforme permettra la collecte et le traitement des données issues des magasins, entrepôts et e-commerce pour améliorer la prévision en aval et affiner en amont le passage de commandes aux fournisseurs. C'est ainsi toute la supply chain qui est optimisée grâce notamment à une diminution des ruptures et du surstock en magasins et entrepôts.



Après une période de tests de 18 mois, la solution d'Intelligence Artificielle de SAS sera déployée chez Carrefour et améliorera la prévision de ses ventes en magasins ou en ligne.

La plateforme SAS traitera différentes données issues du système d'informations de Carrefour afin de les restituer et d'optimiser le travail des équipes de l'approvisionnement et de la planification.



Elle leur apportera également plus d'agilité en leur permettant d'intégrer de nouvelles méthodes de travail et d'améliorer en continu leurs processus de prévision.



Robuste, souple et sécurisée, la plateforme SAS est capable de stocker et de traiter de grands volumes de données. Ouverte, la solution permettra en outre aux experts de Carrefour de développer des algorithmes sur-mesure qui répondront à leurs besoins spécifiques.



"Le déploiement de la plate-forme SAS va nous aider à passer un cap dans l'optimisation de notre supply chain. L'Intelligence Artificielle, en libérant du temps aux équipes, permettra de se concentrer sur l'élaboration de stratégies de prévision différenciées et de répondre au mieux aux attentes de nos clients tout en diminuant le gaspillage." précise Franck Noël-Fontana, Directeur Prévisions Carrefour France.

L'éditeur SAS, de son côté, mettra son expertise technologique et métier au service des équipes Carrefour tout au long du projet, et sera accompagné de Capgemini, partenaire historique de SAS, pour son savoir-faire sur l'intégration.



"Au-delà des bénéfices opérationnels liés à une supply chain fluide et performante, Carrefour vise aussi avec ce projet l'amélioration de l'expérience proposée à ses clients. Ce projet Big Data qui s'appuie sur de l'Intelligence Artificielle et du machine learning permettra d'optimiser chaque étape de la supply chain et d'accroître la satisfaction client. Nous serons fiers de mener ce projet au succès, avec le support de Capgemini pour la phase d'intégration. ", témoigne Boualem Alouache, Directeur Retail SAS France.