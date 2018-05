Cinq bénéfices de la conformité RGPD pour votre entreprise

Si le coût de la non-conformité peut effectivement être lourd, le fait de se concentrer exclusivement sur le côté punitif du RGPD peut occulter les bénéfices réels de la conformité. Respecter certaines étapes successives pour se mettre en conformité avec le RGPD peut aider les entreprises à être plus efficaces, plus sûres et plus compétitives, et donc à favoriser la croissance de leurs activités. Plutôt que de d’agiter le bâton comme le font certains, tournons-nous vers les bons côtés de la législation.



Bénéfice n°1. Renforcement de la cybersécurité



Le RGPD peut – et doit – inciter à mettre en place des workflows respectant les bonnes pratiques de sécurité, diminuant sensiblement le risque de failles de sécurité et de pertes de données – ainsi que les coûts importants qu’elles peuvent entrainer. La loi exige que les entreprises adoptent des mesures administratives et techniques pour protéger les données personnelles des citoyens de l’UE. Or il est presque impossible d’assurer l’intégrité et la sécurité de ces données uniquement et de laisser le reste de votre environnement IT hors de ce périmètre. En réalité, la législation vous encourage à réévaluer et améliorer toute votre stratégie de cybersécurité. Avec un contrôle sur l’ensemble de l’infrastructure IT, des workflows garantissant une meilleure protection des données et des procédures de surveillances rationalisées, vous pouvez : réduire significativement votre surface de vulnérabilité ; mieux comprendre ce qui se passe sur votre réseau ; détecter et contrer les cyber-attaques plus rapidement et efficacement.



Bénéfice n°2. Meilleure gestion des données



Afin de vous conformer au RGPD, vous devez connaitre précisément quelles sont les informations concernées au sein de votre entreprise. Mais il n’y a pas que pour cette mise en conformité que la compréhension des données sensibles que vous abritez a de la valeur. Elle peut aussi aider à affiner les règles de collecte des données, optimiser leur stockage et améliorer les processus de gestion des données.



Premièrement, vous serez en mesure d’identifier les fichiers redondants, obsolètes et sans valeur métier. Le fait de se débrasser de ces données réduira les coûts de stockage et de traitement. Et si certains de ces fichiers contiennent des données sensibles – comme les informations personnelles d’un ancien client –, vous réduirez tout de même le risque (pourquoi continuer à être responsable de données qui n’ont plus de valeur pour vous ?).



Deuxièmement, vous serez mieux à même de réorganiser le stockage et l’indexation de vos données afin d’en faciliter la recherche. Ce qui vous aidera à vous mettre en conformité avec le « droit à l’oubli » du RGPD, car vous pourrez trouver et effacer beaucoup plus efficacement les données personnelles d’un individu donné. Vos équipes pourront trouver plus rapidement les données dont elles ont besoin, et seront donc elles-aussi plus productives et efficaces dans leurs missions quotidiennes



Bénéfice n°3. Amélioration du ROI marketing



Le RGPD exige que les entreprises obtiennent le consentement d’une personne pour traiter ses données personnelles. En mettant en place une règle de consentement et en purgeant les fichiers obsolètes (tels que les prospects perdus ou sans suite), vous pourrez transformer votre base de données surdimensionnée en source précise et affinée de prospects et clients pertinents qui veulent réellement entendre parler de vous.



Avec ces informations en main, vous serez à même de créer les messages répondant aux besoins et habitudes spécifiques d’une audience clairement définie, et ayant un réel intérêt pour votre marque. Cette approche marketing fine permet d’améliorer significativement les taux de clic et de conversion, les partages sur les réseaux sociaux, ainsi que le ROI marketing grâce à une utilisation plus intelligente des budgets et campagnes.



Bénéfice n°4. Plus de fidélité et plus de confiance



La conformité avec le RGPD peut être un excellent socle pour développer des relations de confiance plus fortes avec les clients et le public en général. Lorsque l’on demande l’accord pour utiliser les données d’une personne, il faut expliquer clairement et précisément l’utilisation qui sera faite de ces données. Les consommateurs étant aujourd’hui plus informés et conscient de la manière dont leurs donnés personnelles sont traitées, la transparence et la responsabilité dont vous ferez preuve les encouragera à avoir confiance dans votre marque. En d’autres termes, se mettre en conformité avec le RGPD vous permet de montrer que vous êtes attentif au respect de la confidentialité de vos clients et que vous voulez être exemplaire en la matière.



Bénéfice n°5. Etre à l’avant-garde d’une nouvelle culture d’entreprise



Bon nombre d’entreprises gagnent aujourd’hui des parts de marché en étant « animal-friendly », « eco-friendly » ou « LGBT-friendly ». Pourquoi ne pas faire de même avec le respect de la confidentialité des personnes, et être une entreprise « privacy-friendly ».



Le RGPD est un pas en avant prometteur vers une nouvelle culture d’entreprise, axée sur le respect et la protection des données confidentielles des clients. Cet état d’esprit pourrait bien devenir la norme, de la même manière que le tri des déchets ou le recyclage des ampoules sont devenues des pratiques standard. A travers l’adhésion au RGPD, l’entreprise peut devenir un leader en cultivant les valeurs de la sécurité des données auprès des employés et en développant une responsabilité sociale au cœur de son organisation.



Sans vouloir nier que la mise en conformité avec le RGPD est un travail vaste et difficile, il est cependant temps de comprendre les bénéfices qu’elle va apporter. Améliorer la sécurité et la confidentialité des données sensibles va aider à éliminer les failles de sécurité, améliorer la productivité des employés, favoriser des campagnes marketing plus efficaces, développer des relations de confiance avec les clients et se démarquer de la concurrence. Le RGPC est une opportunité pour exceller.