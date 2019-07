Cloudian annonce la mise à disposition de sa solution de stockage objet pour la plate-forme Cloud de VMware

Cloudian a annoncé aujourd'hui l’intégration de son stockage objet natif S3 pour les fournisseurs Cloud VMware, gérée directement à partir de VMware vCloud Director, un composant clé de la plate-forme VMware Cloud Provider. La solution Cloudian offre aux fournisseurs de Cloud VMware une base de stockage sans faille, évolutive, économique et riche en fonctionnalités pour fournir à leurs clients des améliorations ainsi que de nouveaux services. Ces derniers permettront à leur tour aux clients d’atteindre leurs objectifs de protection, de gestion et d’analyse des données en tirant parti de l’écosystème en pleine croissance des applications compatibles S3 .



D’après un rapport d’IDC, sur le marché du cloud public pour les infrastructures en tant que service (IaaS), les revenus des services de stockage sur le cloud devraient atteindre 20 milliards de dollars en 2019 puis doubler pour atteindre 44 milliards[1] de dollars d’ici à 2022. Parallèlement, l'API S3 a émergé comme le standard et le langage commun pour l'intégration du stockage sur site et dans le cloud dans un monde de plus en plus dominé par le cloud hybride. Les fournisseurs de cloud indépendants sont bien placés pour tirer parti de ces opportunités de marché en raison de leur spécialisation, de leur flexibilité multisource et de leur diversité géographique.



En plus de la compatibilité entièrement native avec l'API S3, Cloudian offre la possibilité de débuter avec un faible espace de stockage et de croître sans interruption jusqu'à l’exaoctet. Les autres fonctionnalités clés de Cloudian incluent le regroupement de ressources multi-tenants , des outils de gestion intégrés tels que la facturation, la qualité de service, le chiffrement des données et la fonction WORM (Write Once, Read Many) pour la sécurité et la conformité, et la géodistribution pour une gestion facile du stockage sur plusieurs sites.



Avec Cloudian Object Storage pour vCloud Director, les fournisseurs de Cloud VMware peuvent s’appuyer sur ces avantages et sur les partenariats technologiques de Cloudian pour fournir une gamme enrichie de services à forte valeur ajoutée :



Stockage en tant que service (STaaS).

Sauvegarde en tant que service (BaaS).

Archive-as-a-Service (AaaS).

· Reprise sur sinistre en tant que service (DRaaS)

Big Data en tant que service (BDaaS).

Conteneurs en tant que service (CaaS).

Development de logiciels.



Les fournisseurs de Cloud VMware peuvent déployer Cloudian sur la base d’appliance de stockage ou bien sur une base uniquement logiciel (SDS) partout dans le monde. Dans les deux cas, vCloud Director gère le stockage, à partir d'un emplacement unique, et fournit une automatisation native des flux de travail.



Cloudian Object Storage pour vCloud Director sera disponible en juillet 2019. Les fournisseurs de VMware Cloud peuvent en découvrir plus sur https://cloudian.com/vmware/.



Ils ont choisi Cloudian



« Les fournisseurs de Cloud VMware sont des tiers de confiance pour les clients dans la gestion de solutions clouds. VMware vCloud Director propose une solution ouverte et une architecture extensible qui permet à VMware de fournir une base omniprésente pour la transformation numérique de clients et partenaires » Rajeev Bhardwaj, vice-président, Gestion des produits, unité commerciale des logiciels de fournisseur cloud, chez VMware. « Cloudian Object Storage pour vCloud Director permettra également à nos partenaires de saisir les opportunités offertes par les services de gestions du cloud et d’étendre leur relation avec leurs clients au-delà de la simple fourniture d’une infrastructure cloud de base en tant que service. ” »



« Nos clients demandent de plus en plus des solutions de stockages compatibles S3, afin de pouvoir capitaliser sur l’écosystème en pleine croissance et les avantages économiques de cette technologie » a déclaré William Bell, vice-président exécutif en charge des produits chez phoenixNAP, « Nous pouvons maintenant offrir les avantages de la solution Cloudian reposant sur S3 dans un environnement géré par vCloud Director qui unifie l’ensemble des supports de stockages, renforçant ainsi la valeur et le service que nous fournissons. »



« Pour nos clients, le cloud n’est plus un objectif en soi, mais est devenu un moyen vers une fin ; que ce soit la monétisation des données au travers d’analyses de données dans le cloud, gérer et protéger les flux de données dans le cadre de collaboration internationale ou l’anticipation d’une croissance rapide » a déclaré Julian Box, fondateur et PDG de Calligo. « La solution présentée aujourd’hui offre une plate-forme de stockage économique et hautement évolutive qui permet la réalisation d’objectifs ambitieux en matière d'optimisation des données. En tant que précurseurs en matière d’adoption de nouvelles technologies, nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de cette solution plus optimale dans un environnement en évolution constante ».



« Avec près de 150 000 entreprises utilisant des clouds VMware, via un réseau de plus de 4 000 fournisseurs, l’infrastructure cloud de VMware est à l’avant-garde du quatrième - megacloud - » a déclaré Michael Tso, PDG de Cloudian. « Grâce à la solution annoncée aujourd'hui, Cloudian et VMware seront plus à même de répondre aux besoins de stockage toujours plus évolutifs de leurs fournisseurs et clients. Je voudrais également souligner que cette annonce renforce l’API S3 comme norme de référence pour le stockage dans le cloud public ou privé, mais aussi le leadership de Cloudian dans le stockage d’objets compatibles S3 et vient rappeler les nombreux avantages offerts par notre technologie, notamment l’évolutivité sans faille, la gestion multi-tenants, la géodistribution et des outils flexibles de sécurité des données et de gestion du cycle de vie. "