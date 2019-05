Cohesity acquiert Imanis Data afin d’améliorer la protection des données des charges de travail NoSQL et Hadoop

Cohesity, leader du stockage secondaire hyperconvergé annonce l'acquisition d’Imanis Data, Inc., leader dans la sauvegarde et la gestion de données pour les bases de données distribuées.



Grâce à cette acquisition, les clients de Cohesity vont pouvoir bénéficier d’un support avancé pour sauvegarder et récupérer facilement et instantanément des charges de travail Hadoop et NoSQL ainsi que de bases de données sous-jacentes, y compris MongoDB. Cette annonce permet ainsi à Cohesity de renforcer des capacités déjà complètes en matière de sauvegarde et de récupération instantanée de bases de données traditionnelles telles qu’Oracle et SQL, ainsi que de charges de travail virtuelles, physiques et dans le cloud.



En outre, les clients d'Imanis Data auront la possibilité d'accéder aux capacités avancées de gestion des données de Cohesity, qui rendent les données de sauvegarde productives et simplifient radicalement l'archivage, la restauration, la prévention des ransomwares, les tests et le développement et bien plus encore, le tout avec une seule et unique solution. En combinant les atouts des deux sociétés, Cohesity sera en mesure de proposer la première solution avancée de gestion de données définie par logiciel du marché pour les données NoSQL et Hadoop stockées sur site ou dans le cloud public.



Aujourd'hui, de nombreuses entreprises figurant au classement Fortune 500 s’appuient sur les solutions d'Imanis Data pour protéger leurs charges de travail big data. Les clients d'Imanis Data couvrent un large éventail de secteurs, notamment les services financiers, l’assurance, le retail et le transport. Contrairement aux outils de gestion de données traditionnels, les solutions d'Imanis Data sont conçues à l’échelle du pétaoctet, sont orientées données et s'appuient sur le machine learning pour réduire les coûts et les risques et mieux exploiter de grands ensembles de données. Cette approche rejoint parfaitement l’objectif de Cohesity qui souhaite proposer une technologie de rupture permettant d’exploiter tout le potentiel des données.



« L’acquisition d’Imanis Data par Cohesity nous rapproche de notre objectif de transformer la manière dont les entreprises sauvegardent, stockent, gèrent et tirent des enseignements de leurs données secondaires, quel que soit le type de données ou leur emplacement », explique Mohit Aron, fondateur et CEO de Cohesity. « Les bases de données NoSQL vont probablement enregistrer une croissance à deux chiffres au cours des cinq prochaines années. À mesure que les entreprises adoptent ces charges de travail modernes, Cohesity peut aider à garantir la protection des données au moyen d'une solution simple à l'échelle du Web qui permet également de mieux exploiter ses données. »



Gérer le problème de la fragmentation massive des données



Les entreprises profitent de plus en plus des avantages offerts par les nouvelles bases de données distribuées. Or ces pratiques favorisent la création de silos de données supplémentaires qui nécessitent des solutions de sauvegarde distinctes, aggravant le problème de la fragmentation massive des données. Cohesity résout ce problème en permettant de consolider les charges de travail traditionnelles et modernes sur une plateforme évolutive unique qui couvre l'infrastructure sur site et dans le cloud. En combinant l’approche unique de la gestion des données basée sur l’apprentissage automatique d’Imanis Data avec la Cohesity DataPlatform, les entreprises n’ont plus besoin de silos d’infrastructures et de données distinctes pour leurs charges de travail NoSQL et Hadoop et peuvent gérer leurs données de manière centralisée.



« Nous avons été très impressionnés par la technologie, les collaborateurs et le support d'Imanis Data, et cette acquisition augmente encore leur valeur pour les clients », a déclaré Eric Gutmann, directeur des infrastructures chez MDL autoMation. « Le leadership d'Imanis Data dans la gestion des données Hadoop et NoSQL combiné au leadership de Cohesity dans la sauvegarde et la restauration moderne donne naissance à une une solution incomparable. »



« L'ajout des capacités d'Imanis Data à la plateforme Cohesity devrait être une étape très prometteuse pour Cohesity, dans la mesure où les organisations informatiques doivent de plus en plus faire face à une charge de travail importante et ont besoin de moyens plus efficaces pour sauvegarder, gérer et recueillir les informations de toutes leurs données secondaires », déclare Phil Goodwin, directeur de recherche, IDC. « La solution combinée aide à décloisonner les silos d'infrastructure traditionnels pour les charges de travail NoSQL et Hadoop et vise à rendre le déploiement et la protection des technologies big data plus faciles et moins coûteux pour les entreprises. »



Imanis Data est déjà disponible en tant qu'application dans la Cohesity MarketPlace, permettant aux clients de protéger facilement toutes leurs bases de données distribuées Hadoop et NoSQL, notamment MongoDB, Cassandra, Cloudera, Couchbase, DataStax et Hbase, sur une seule et même plateforme. Dans le cadre de cette acquisition, l'équipe d'Imanis Data rejoint Cohesity pour soutenir et développer de nouvelles compétences pour Cohesity sous la direction du cofondateur et co-CEO d'Imanis, Nitin Donde.



« Nous sommes ravis de rejoindre l’équipe de Cohesity car nous pensons que non seulement nos technologies sont complémentaires, mais qu'une fois combinées, elles constituent surtout une offre exceptionnelle pour les clients souhaitant mieux exploiter leurs données », indique M. Donde. « La technologie d’Imanis Data s’intègre parfaitement dans la vision de Cohesity qui consiste à éliminer la fragmentation massive des données en regroupant toutes les charges de travail secondaires sur une seule et même plateforme. »