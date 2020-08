Cohesity dévoile une nouvelle version de sa plateforme de gestion des données, optimisée pour les solutions All-Flash de Cisco et Hewlett Packard Enterprise

Cohesity annonce d’importantes nouveautés logicielles à son offre Cohesity DataPlatform, apportant des capacités modernes de gestion des données aux solutions all- flash de ses principaux partenaires alliance, Cisco et HPE. Cohesity DataPlatform inclut désormais une nouvelle technologie I/O Boost qui permet une consolidation encore plus poussée des données, réduit le coût total de possession (TCO) et offre des performances très rapides pour la sauvegarde, l'accès et l‘analyse des données dans des environnements all-flash.



Aujourd'hui, de nombreuses entreprises privilégient un datacenter sans disque et adoptent la technologie all-flash, pour ses performances supérieures et son prix plus abordable. IDC a prédit que le marché "all-flash" devrait connaître une croissance de 17,6 % en 5 ans, pour atteindre 14,9 milliards de dollars en 2022[1], soit une croissance beaucoup plus rapide que celle des segments hybrides (flash/HDD) et des disques mécaniques. Cependant, alors que les organisations se tournent vers des architectures all-flash, elles doivent toujours trouver des solutions pour éliminer les silos de données, tout en protégeant, gérant et exploitant la valeur de ces données.



Cohesity adresse ces défis et permet aux clients qui souhaitent étendre le all-flash à la sauvegarde et à la restauration de données, aux services de fichiers, d'objets, au test/Dev et à l'analyse, de disposer d'une solution complète de gestion des données optimisée pour le all-flash. Alimentée par la nouvelle technologie I/O Boost de Cohesity DataPlatform, la solution offre des avantages uniques dans le secteur.



Une efficacité inégalée : Les capacités de débit et de bande passante plus élevées des supports flash associées aux technologies de Cohesity permettant des économies d'espace, signifient qu'il faut encore moins de nœuds sous licence pour répondre aux besoins de performance et de capacité utile, ce qui rend le all-flash plus rentable que jamais.

Des performances exceptionnelles : Les organisations peuvent espérer des performances 2x à 8x[2] plus rapides pour la sauvegarde et l'accès aux données par rapport aux alternatives basées sur disque.

Des charges de travail accélérées : Il devient plus aisé de respecter des accords de niveau de service (SLA) exigeants grâce à des performances optimisées pour le flash qui accélèrent les tâches de gestion des données, en particulier pour les opérations plus rapides à forte intensité de métadonnées telles que la déduplication et la réplication, la sauvegarde de fichiers de petite et de très grande taille (plusieurs téraoctets).

Un délai de rentabilisation plus rapide : Les organisations s’appuyant sur cette solution bénéficient d’un avantage concurrentiel certain grâce à une réutilisation plus rapide des données, comme le clonage ou les données de fichiers et d'objets pour le test/développement ou l'analyse, sans goulots d'étranglement au niveau des métadonnées. La solution améliore également les performances des applications Cohesity Marketplace, en particulier celles qui ont des profils d'entrée/sortie aléatoires, en accélérant les analyses de vulnérabilité grâce à la sauvegarde, à l'anti-virus sur les fichiers, à la recherche d'informations et à l'analyse de contenu sur les données sensibles.

Un plus grand choix : Les clients ont la possibilité de choisir des serveurs d'entreprise certifiés all-flash qui répondent à leurs besoins, notamment Cisco UCS C220 M5, HPE ProLiant DL360 G10, Dell PowerEdge R640 et Intel Server System R1208WF.



" Cohesity DataPlatform avec I/O Boost rend le flash encore plus abordable, tout en répondant aux SLA de plus en plus exigeants en matière de sauvegarde, de restauration, de services de fichiers et d'objets, et d'aperçu des données", a déclaré Matt Waxman, vice-président de la gestion des produits chez Cohesity. "Il n'existe aucune autre solution dans l'industrie qui offre une gestion des données complète et optimisée pour le flash, et qui soit aussi agile et efficace".



Gestion moderne des données pour datacenter sans disque



Grâce à des partenariats avec Cisco et HPE, Cohesity apporte une gestion moderne all-flash des données, économique et avec des options de configuration flexibles.



"La combinaison du logiciel de gestion de données optimisé pour le flash de Cohesity et du SCU de Cisco ouvre un nouveau champ de possibilités pour les clients qui cherchent à tirer profit des avantages du all-flash pour la sauvegarde et la récupération haute performance, le NAS extensible et la connaissance des données", a déclaré DD Dasgupta, vice-président de la gestion des produits, du cloud et de l'informatique, Cisco. "Ensemble, Cisco et Cohesity peuvent désormais mieux gérer les besoins des clients en matière de données, grâce à une gestion et une automatisation unifiées à travers Cisco HyperFlex et UCS".



"De nombreuses organisations dans le monde ont su tirer parti de l'expertise de HPE pour faire passer leur stockage primaire au all-flash", a déclaré Chris Powers, vice-président et directeur général du développement de la plateforme collaborative, HPE Storage. "Le serveur HPE ProLiant DL360 pour Cohesity DataPlatform permet désormais aux entreprises de faire également passer d'autres données et applications au format all-flash, en s'appuyant sur le serveur standard le plus sécurisé au monde. Ensemble, HPE et Cohesity permettent aux organisations d'optimiser leur approche de protection des données, d'accroître leur agilité en matière de développement et de test, et d'améliorer la conformité avec le NVMe all-flash et I/O Boost".



Libérer de nouvelles capacités de gestion des données pour l'entreprise moderne



Les clients sont enthousiastes à l’idée de profiter des nouveaux avantages de Cohesity DataPlatform avec la technologie I/O Boost.



"La gestion des données all-flash de Cohesity arrive au bon moment. Elle nous permettra de respecter les accords de niveau de service (SLA) les plus stricts en matière de récupération, ce qui est particulièrement important pour la restauration rapide après une panne ou des cyber-menaces", a déclaré Simon Mason, responsable de la conception et des plateformes au Conseil du comté de Suffolk. "Cohesity offre déjà des performances de réduction d’espace et de consolidation dans les cas de sauvegarde et d'utilisation de NAS, et nous sommes impatients de bénéficier de performances encore plus rapides et d'un meilleur retour sur investissement grâce à la combinaison de supports all-flash et de la technologie I/O boost de Cohesity".