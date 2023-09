Collibra fait l’acquisition de la start-up française Husprey

Collibra, société spécialisée dans la Data Intelligence, annonce aujourd'hui l'acquisition de Husprey, plateforme leader de notebook SQL intégrée.



Husprey permet aux analystes data et business de générer facilement des notebooks SQL afin de collaborer en équipe et utiliser la donnée pour orienter les décisions stratégiques. L’intégration d’Husprey à Collibra Data Intelligence Cloud permettra d’optimiser le parcours de la donnée en fournissant des informations contextuelles et significatives ainsi que des insights basés sur la donnée exploitée via Collibra. Par ailleurs, l’espace de travail collaboratif proposera une automatisation intelligente basée sur l’IA pour simplifier les workflows, un éditeur de texte fluide, un outil d’exploration de la donnée, un historique des requêtes et une expérience utilisateur modernisée.



« Collibra et Husprey partagent une vision commune ancrée dans la démocratisation de la donnée et l'amélioration de l'accès à une donnée fiable pour tous », déclare Felix Van de Maele, co-fondateur et PDG de Collibra. « Notre nouvelle intégration offrira aux clients une solution ergonomique qui surpasse l’offre existante sur le marché de la Data Intelligence. C'est un investissement significatif dans l'expérience utilisateur de Collibra. Avec l'expertise d’Husprey, nous créons de nouvelles perspectives en matière d’IA générative qui rendront le travail des analystes data et business encore plus facile et rapide. »



Beaucoup de grandes entreprises manquent d'un outil simple et collaboratif permettant à tous les utilisateurs d’exploiter la donnée. L’intégration d’Husprey va enrichir l'expérience utilisateur au sein du Collibra Data Catalog et de la Collibra Data Marketplace, en améliorant l'accès à la donnée pour tous et en permettant aux utilisateurs de trouver, d'accéder et de faire confiance à la donnée à disposition afin d’obtenir des informations pertinentes plus rapidement.



« Chez Husprey, nous avons créé un espace de travail centré sur la data qui offre une expérience utilisateur enrichissante permettant aux équipes de prendre des décisions éclairées » explique Thibaut Collette, co-fondateur et PDG de Husprey. « Nous sommes ravis de nous associer à Collibra pour renforcer la culture data à travers l'entreprise. »