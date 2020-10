Combler le “fossé analytique” en développant l’ingéniosité humaine

Pour aller de l’avant, les organisations doivent adopter une vision stratégique qui sera alimentée et pilotée par l’analyse prédictive. Malheureusement, l’idée reçue selon laquelle il est nécessaire d’utiliser des codes complexes pour construire ces modèles prédictifs les freine souvent.



Cependant, beaucoup de choses ont changé dans ce domaine.



L’accessibilité des outils d’analyse prédictive et des modèles de scénarios en libre-service signifie que tout type d’organisation peut aujourd’hui progresser stratégiquement. Nous l’observons d’ailleurs au quotidien : ce sont ceux qui possèdent des capacités analytiques et qui les utilisent qui commencent à se positionner en tant que leaders.



Toute société ou organisation, quelle que soit leur taille, accumule de grandes quantités d'informations, qui, mal utilisées, peuvent potentiellement jouer le rôle inverse de celui que l’on attend, et de cacher alors des données essentielles à la stratégie de l’entreprise. Leur mauvaise utilisation peut en effet finir par enfouir sous une multitude de données celles qui sont réellement nécessaires à la transformation des entreprises.



La clé ? Les dirigeants doivent entretenir une culture verticale de la science et de l'analyse des données, du haut vers le bas.



Identifier, investir, évoluer



Aujourd’hui, les entreprises françaises ont entamé leur transformation numérique. Cependant, elles restent encore à la traîne en termes de compétitivité par rapport au marché mondial, la faute à des stratégies encore trop floues.



Ce retard et l’absence de compétences à capitaliser sur la donnée a fait perdre aux entreprises françaises près de 9.8 milliards d’euros[1].



Afin de combler ce « fossé analytique », la France doit impulser des initiatives concrètes afin de pousser ses entreprises à emboiter le pas, à changer d’organisation et à réévaluer leur mode de fonctionnement en intégrant de plus en plus la donnée et son exploitation dans leurs stratégies globales.



La première étape de la démocratisation de la donnée et de l'analyse consiste à offrir un accès à une plateforme centralisée, qui transformera l'analyse en atout stratégique. Celle-ci est essentielle pour capitaliser sur les données, car elle permet la création et la consommation d'analyses dans toute l'organisation. Chaque employé sera ainsi en mesure de se poser les bonnes questions pour l'entreprise, et d'obtenir des réponses rapides sans devoir faire appel à des professionnels hautement qualifiés.



En outre, les plateformes d'analyse partagées sont essentielles pour unifier les données, les processus analytiques et les personnes au sein d'une même organisation. En rendant toutes les données fonctionnelles et les informations pertinentes accessibles de manière transparente (et sécurisée) par les parties concernées de l'organisation, chaque entreprise accélérera de fait sa transformation numérique.



Ces systèmes sont déjà à la disposition de ceux qui ont eu la perspicacité de les adopter, mais la prochaine étape consiste à démontrer les prouesses que les données et les analyses peuvent faire pour révolutionner les organisations. La prise de conscience découle des initiatives des gouvernements et des entreprises qui font connaître les avantages des technologies émergentes à la prochaine génération.



Du pratique à l'essentiel



Rendre les données et les analyses accessibles à tous, c’est donner les moyens de recueillir des informations essentielles afin de favoriser la transformation des entreprises. Les équipes qui comprennent à la fois les enjeux de leur entreprise et ce qu'il faut faire pour obtenir les bonnes informations évoluent avec succès et avec leur temps, en gardant une longueur d'avance sur leurs concurrents. Nous assistons aujourd'hui à une vague de systèmes de données plus intelligents et plus accessibles, qui peuvent être déployés par n'importe quelle organisation, sans avoir besoin de qualifications ou de compétences spécialisées. À bien des égards, nous avons de la chance : la courbe d'apprentissage sur les derniers outils professionnels est beaucoup moins abrupte que celle des générations précédentes. Ainsi, la collecte, le traitement et l’analyse des données n’ont jamais été aussi simples, et c’est l’occasion rêvée pour les entreprises d’adopter ce processus et de capitaliser sur leurs employés qui auront plus facilement accès aux informations stratégiques, nécessaires au processus décisionnel.



Amplifier l'intelligence humaine



L'automatisation des processus analytiques (APA) est là pour soutenir cette mission ; il s'agit d’une technologie qui se différencie des autres en accélérant le rythme auquel les organisations peuvent prendre des décisions cruciales en se basant sur les données. Grâce à ces plateformes, des méthodes nécessitant auparavant un niveau de compétence élevé peuvent désormais être exécutées par tous les employés, grâce à des modules assistés et "sans code" permettant de construire des modèles facilement et rapidement.



L'utilisation d'une plateforme comprenant des outils en libre-service et permettant aux employés d'automatiser les processus analytiques, leur permet d'éliminer le travail manuel et donc d'accélérer la résolution des problèmes. Sur cette base, ils peuvent obtenir les informations dont ils ont besoin, et ce de la manière la plus efficace possible. Le personnel peut ainsi aller au-delà du raisonnement humain et utiliser l'analyse prédictive pour exploiter au mieux la donnée afin d'éclairer les décisions.



Ainsi, encourager la culture de l'analyse de la donnée implique donc la possibilité de recentrer les activités humaines vers une réflexion stratégique et vers une participation plus active des employés à la résolution des problèmes rencontrés par l’organisation. Si les entreprises ne profitent pas de l’automatisation de l’analytique afin de réorienter leur personnel autour d’une réflexion purement stratégique, il leur sera difficile de franchir la fracture numérique et de rester compétitives, quelles que soient les technologies et les données dont elles disposent.



[1] Selon l’étude « The Human Impact of data Literacy » menée par Accenture et par Qlik, publiée en Janvier 2020