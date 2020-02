Comment SAS aide les acteurs du retail à se développer : des collaborations fructueuses avec Belk, Sodimac et Shop Direct

« Les consommateurs veulent bénéficier de l’apport de technologies telles que le computer vision, l’intelligence artificielle et le machine learning », déclare Dan Mitchell, directeur mondial des solutions dédiées aux industries du retail et du CPG chez SAS. « Notre mission est d’aider nos clients à utiliser les données adéquates pour alimenter ces technologies de pointe, et optimiser leurs relations avec les consommateurs afin de produire un bénéfice mutuel, immédiat et sur le long terme. »



Démonstration des solutions analytiques de SAS pour la mode et l’alimentaire



Présenté notamment dans le cadre de la NRF en janvier dernier, SAS a utilisé des technologies analytiques basées sur l’IA (telles que le computer vision) pour recueillir des données sur le style vestimentaire et le sentiment des visiteurs du salon. Une solution nommée « runway to closet » a également démontré aux entreprises de la mode comment l’IA, le computer vision et l’analyse prédictive permettaient d’acheminer les marchandises du podium de défilé à la penderie du consommateur. Dans l’industrie alimentaire comme dans celle des biens de grande consommation, la technologie analytique « grape to grocer » a mis l’accent sur la précision des prévisions et l’optimisation des stocks.



Les retailers partagent leurs succès analytiques avec SAS®



Grâce à l’IA, la société Belk optimise ses stocks et transforme la localisation de ses assortiments pour accroître son chiffre d’affaires, sa marge, et enrichir l’expérience de ses clients en ligne et dans ses 300 boutiques du sud des États-Unis. L’enseigne s’appuie sur SAS pour résoudre des problématiques d’allocation complexes et décider plus rapidement afin de rester compétitive.



Sodimac est une enseigne américaine d’aménagement intérieur et optimise ses prix avec SAS. Le distributeur anglais Shop Direct tire parti des solutions analytiques de SAS afin de simplifier le parcours d’achat des consommateurs.







L’engagement Data for Good de SAS



Chaque mois, The Twig (« The Way to Inspire and Give »), une boutique basée en Floride et créée en 2016, offre gratuitement de nouveaux vêtements à plus de 250 enfants adoptés. Les solutions SAS permettent à The Twig de déterminer en amont les besoins de vêtements en fonction du genre et de l’âge des enfants.