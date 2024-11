Comment les entreprises de services se préparent à la révolution de l’IA

Au-delà de la révolution technologique qui les impacte, les entreprises de services sont aussi confrontées aux défis liés aux bouleversements du marché et à la pression exercée par la concurrence. Une nouvelle donne qui les conduit aujourd’hui à s’adapter à ces changements et à repenser différemment leur modèle d’exploitation afin d’évoluer avec plus d’agilité dans ce contexte incertain.



L’innovation sur le long terme



Depuis ces dix dernières années, l'utilisation croissante d’outils logiciels a transformé le secteur des entreprises de services, en leur permettant notamment, via l’adoption de systèmes orientés client, de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et de se focaliser davantage sur la qualité des résultats obtenus. Naturellement, cette évolution s’avère extrêmement précieuse pour un client, mais elle pose la question du prix à payer pour les travaux effectués. Elle a d’ailleurs déjà eu un énorme impact sur les modèles de rentabilité des fournisseurs de services aux entreprises, ce qui s’est traduit par une recrudescence des services par abonnement, récurrents ou managés comme sources de revenus adoptés. Or, l’impact de ce changement est amené à s’intensifier avec les transformations et bouleversements de plus en plus fréquents opérés par l’IA.



Les modèles de rentabilité basés sur des heures facturables – une approche qui paraissait déjà archaïque – deviendront rapidement obsolètes. Il ne s’agit pas de dire que l’humain a moins sa place dans le domaine des entreprises de services, bien au contraire ! En réalité, l’IA permettra aux collaborateurs talentueux et qualifiés de dépasser toutes les attentes pesant actuellement sur eux. À l’heure actuelle, l’industrie tente donc de se préparer à un avenir incertain en profitant de la promesse d’une meilleure efficacité faite par les nouvelles technologies.



Cependant, pour que l’IA puisse consolider et non mettre en péril le secteur, il est essentiel de mettre en œuvre des outils de planification et de modélisation basées sur des scénarios de haute précision.



La planification au cœur d’un avenir basé sur l’IA



Pour accompagner leur croissance, les entreprises de services ont besoin de mener des stratégies concrètes concernant la gestion de leurs collaborateurs et de leurs finances. Cependant, leurs technologies obsolètes leur rendent souvent la tâche difficile, tandis que la multiplicité des systèmes et intégrations sont une source de risques en matière de conformité et de contrôle. Pire : ces facteurs les empêchent de tirer pleinement parti de technologies émergentes telles que l’IA et le Machine Learning.



En plus de ralentir l’innovation et les transformations, ces technologies obsolètes représentent également un gouffre financier pour ces entreprises. Elles dépensent en effet une part importante de leurs budgets dans le support d’applications traditionnelles. Toutefois, avec les bouleversements que traverse actuellement le monde du consulting, de plus en plus de cabinets cherchent à savoir comment gérer l’intégralité de leurs activités avec les ressources humaines et financières adéquates, et à l’aide de projets. Surtout, on constate également une meilleure prise de conscience de l’importance clé des nouvelles technologies pour s’adapter aux environnements fluctuants.



Les données au coeur de la transformation



Armées des technologies adaptées, les entreprises de services peuvent accéder à des données en temps réel pour suivre leurs projets, vérifier qu’elles disposent d’une main-d'œuvre qualifiée et suivre l’impact de l’ensemble des activités sur leurs marges. Néanmoins, l’exploitation de ces informations dans le cadre d’une planification efficace nécessite des outils capables de recueillir ces données et de générer des prévisions d’opportunités présentant un avantage concret pour l’entreprise concernée.



Par conséquent, l’intérêt de détenir une source unique de données dans une organisation ne saurait être sous-estimée. En effet, elle offre une visibilité sur l’ensemble des activités, sur les clients ou encore sur la rentabilité des départements. En outre, la possibilité de combiner des systèmes RH avec des systèmes opérationnels constitue un atout essentiel pour les cabinets de conseils, qui peuvent ainsi mettre à jour des données en lien avec les talents issues d’une variété de sources et de systèmes, et obtenir une vision complète des compétences disponibles au sein d’une entreprise.



Les changements auxquels les entreprises de services font face en réponse à l’IA ne sont finalement que la suite logique des progrès effectués dans le secteur au cours des dix dernières années. Le fait d’en prendre conscience ne rend pas ces évolutions moins marquantes, mais il est toujours utile de se rappeler d’où l’on vient pour mieux comprendre où l’on va, et surtout, pour découvrir comment se préparer aux défis que l’avenir nous réserve.