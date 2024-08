Réglementation : comment transformer la conformité en une opportunité ?

Dès lors, comment les services financiers peuvent-ils aborder d’une meilleure façon les réglementations et les intégrer activement afin de créer de la valeur ?



Saisir les opportunités offertes par les données



Cette approche semble revenir à faire de nécessité vertu. Pourtant, les réglementations peuvent réellement être perçues comme un tremplin. Il y a peu de chances de parvenir à soutenir la croissance d’une entreprise en se contentant du strict nécessaire en matière de conformité. En revanche, adopter la bonne approche permet d’obtenir des résultats largement exploitables par la suite. Les réglementations sont une occasion de créer de la valeur, et même de prendre l’ascendant sur la concurrence. Et sans surprise, nombre de ces opportunités sont liées aux données.



Tout d’abord, il est nécessaire de recueillir ces dernières. Les entreprises ont ensuite un devoir d’information bien précis à leur sujet, afin de respecter les exigences réglementaires. Cependant, une fois leurs obligations remplies, elles ont également une opportunité concrète de transformer ces données en informations pertinentes. Les entreprises peuvent aussi se servir de ces données pour piloter leurs activités et bénéficier d’une multitude de bénéfices à long terme. Elles sont d’ailleurs près de la moitié (49 %) à considérer la gestion des données comme un atout stratégique et à affirmer avoir mis en place une approche “data driven” (48 %) selon une étude réalisée à la fin de l’année 2023.



Avoir un bon socle de données est essentiel pour répondre aux exigences en matière de conformité. Par exemple, en combinant et en analysant leurs contrats, les compagnies d’assurances peuvent réunir des informations réglementaires, opérationnelles et financières, et en tirer des enseignements pertinents, en particulier en ce qui concerne la rentabilité de leurs clients. Elles peuvent ainsi visualiser les tendances relatives aux demandes d’indemnisation et au marché, mieux comprendre les besoins clients, et mieux personnaliser leurs produits.



Les utilisations potentielles de ce socle de données vont bien au-delà de la conformité. Il est possible de créer de la valeur de différentes façons – qu’il s’agisse de renforcer la confiance des investisseurs grâce à des informations financières transparentes et précises, ou de mettre en place des processus de reporting optimisés à l’aide d’indicateurs centralisés et de tableaux de bord personnalisés. L’utilisation des données permet d’anticiper les tendances, et d’adapter la stratégie en temps réel. Cela permet aux entreprises d’être plus rentables, plus agiles et plus réactives face aux besoins du marché.



Une protection renforcée contre la fraude et les risques



Il est également capital de souligner l’importance d’exploiter des fonctionnalités d’analytique suffisamment sophistiquées pour détecter et prévenir les fraudes. Ces dernières années, les fraudeurs ont réussi à complexifier leurs méthodes et sont plus efficaces, représentant plus que jamais une menace pour les services financiers. D’après une récente étude du ministère de l’Intérieur, les escroqueries et les fraudes aux moyens de paiement augmentent chaque année de 7,3 %, et ce depuis 8 ans.



Mais en exploitant correctement leurs données de conformité, les sociétés de services financiers peuvent gérer les risques de fraude de manière proactive, et protéger aussi bien leurs actifs que leurs clients. Elles peuvent ainsi renforcer la supervision de leur cybersécurité, améliorer leurs capacités de détection et de réponse à la fraude, favoriser la collaboration entre départements dans le cadre d’opérations de réponse aux incidents, et mettre à jour leurs critères de calcul des risques.



Comment saisir ces opportunités ?



Pour les entreprises de services financiers répondant actuellement aux exigences des réglementations, mais ignorant comment tirer parti de leurs données de conformité, tout n’est pas perdu. Elles sont quasiment assurées d’avoir des opportunités à saisir pour peu qu’elles respectent leurs obligations. Voici quelques suggestions pour bien lancer le processus :



- N’ayez pas peur de la circulation rapide des données au sein de vos systèmes opérationnels. Si vous pouvez les collecter pour les autorités de réglementation, vous pouvez le faire pour votre entreprise.

- Avec les bonnes technologies, la collecte, l’unification, la standardisation et l’exploitation des données peuvent être un jeu d’enfant. Ainsi, vous pourrez mieux interpréter les performances de votre entreprise, comprendre ce qui vous attend, et prendre plus rapidement des décisions plus sereines.

- L’Intelligence Artificielle (IA) et le Machine Learning (ML) sont essentiels, mais en ce qui concerne le déploiement de ces technologies, il convient d’aller au-delà de leurs cas d’usage classiques (authentification biométrique, détection de la fraude, chatbots permettant de gagner du temps, etc.). Dans les cinq prochaines années, nous devrions les voir fleurir au sein des systèmes centraux, et découvrir des solutions visant à optimiser les efforts de conformité, et à soutenir la planification, le prévisionnel et les prises de décision.

- Enfin, il s’agit surtout d’un changement d’état d’esprit. Soyez ouverts à toutes les possibilités, et profitez du potentiel offert par ce que vous avez jusqu’ici considéré comme un mal nécessaire, au lieu d’une formidable opportunité.