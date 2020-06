Commvault conclut un accord stratégique avec Microsoft pour la fourniture de technologies SaaS et de Cloud Computing dédiées à la gestion des données

Commvault et Microsoft réunissent deux technologies - Azure et Metallic SaaS - pour répondre au besoin d'une protection des données éprouvée, garantissant un niveau de sécurité à grande échelle et multicouche. Metallic renforce la protection des données de Microsoft Office 365 en cas de suppression accidentelle, de corruption et d'attaques malveillantes. Metallic offre également une gamme d'options supplémentaires allant de la sauvegarde des bases de données VMware et Microsoft SQL à la protection des terminaux.



« L'annonce faite aujourd'hui combine deux des meilleures technologies de cloud computing d'entreprise pour simplifier et accélérer la transition vers le cloud. C'est une nouvelle ère pour Commvault et notre orientation est claire : aider nos partenaires et clients communs à simplifier les technologies de l'information grâce à des solutions de protection des données éprouvées et professionnelles, fournies en mode SaaS et protégées dans le cloud. L'association de Commvault et de Microsoft réunit véritablement les technologies les plus innovantes des deux sociétés en matière de protection des données et de cloud computing. » - Sanjay Mirchandani, Président et CEO de Commvault.



Cette nouvelle étape de la collaboration s'appuie sur l'utilisation de longue date, par Commvault, des capacités d'Azure, notamment la migration des applications et des données, la rétention à long terme et le stockage Azure Blob pour son évolutivité, sa durabilité et sa sécurité. Ce nouvel accord intègre des plans pour bâtir une offre SaaS de Metallic Cloud Storage sur Azure Blob Storage et d'autres intégrations profondes de produits avec des services natifs d'Azure.



« Commvault et Microsoft ont toujours fourni des technologies de confiance à leurs clients communs, et l'annonce d'aujourd'hui fait passer notre relation de longue date à un niveau supérieur, à un moment critique pour les entreprises qui souhaitent adopter les technologies cloud et SaaS. Metallic SaaS avec Microsoft Azure offre l'une des solutions les plus puissantes du secteur pour le stockage et la protection des données critiques des entreprises - dans le cloud et au-delà » - Tad Brockway, Corporate Vice President d'Azure Storage



« Il est clair pour moi que Commvault et Microsoft s'engagent à construire des solutions de plus en plus intégrées qui répondent aux besoins d'évolutivité et aux exigences de mon organisation, dans un environnement hybride. Leurs innovations nous ont aidés à relever les défis liés au transfert de près de cinq pétaoctets de données vers le cloud Azure. Nous avons réduit l'encombrement de notre datacenter et les frais de gestion du stockage tout en protégeant des milliers de serveurs, d'applications et de projets virtuels de notre institution. L'agilité, l'évolutivité et la simplicité de gestion inhérentes aux solutions cloud et SaaS sont absolument nécessaires car le rythme de croissance des données ne montre aucun signe de ralentissement » - Ronald Dowden, IT Unit Director à l'Université Johns Hopkins



L'une des forces de Metallic est d'avoir été construite dans le cloud, en utilisant le meilleur des capacités natives d'Azure, tout en tirant parti de la technologie de Commvault, reconnue comme leader du marché. Dans le cadre de cet accord, Metallic sera une application de protection des données en mode SaaS, acessible sur la Marketplace Azure pour les clients du cloud public et de l'informatique hybride. Commvault continuera également à soutenir le choix des clients qui demandent des clouds alternatifs en fonction des besoins de leurs entreprises.



Metallic™ Backup & Recovery for Office 365 est disponible dès maintenant sur Azure Marketplace.