Conga enrichit l'expérience client, les ventes et les employés grâce à l'automatisation

Les entreprises subissent une pression croissante pour atteindre leurs objectifs commerciaux, mais les employés sont souvent ralentis par des formalités et des tâches administratives qui nuisent à leur productivité, à la qualité de leur travail – et, finalement, à leur capacité à fournir la meilleure expérience client possible.



Les mises à jour offrent aux organisations un accès plus facile aux données, leur permettant de prendre des décisions plus avisées et d'optimiser les interactions avec les clients et les prospects. Ils peuvent ainsi :



Finaliser les contrats et conclure les accords plus rapidement – Les équipes peuvent désormais télécharger les documents et les retourner pour relecture à leur convenance avec AI Analysis Queue, ce qui permet d'éliminer le processus fastidieux de révision et de finalisation des contrats ;

Signer les contrats sans effort – De l'offre d'authentification par SMS aux instructions en neuf langues, les mises à jour de Conga Sign permettent aux utilisateurs de signer et d'exécuter des contrats en toute sécurité dans le monde entier et instantanément ;

Anticiper les besoins des clients – Les améliorations apportées à Conga Grid offrent une vue d'ensemble personnalisable des données, des performances, ou encore des activités Salesforce d’une organisation – offrant ainsi aux employés en contact direct avec les clients la possibilité d’accéder facilement aux informations dont ils ont besoin pour rester concentrés et faire en sorte que leurs clients atteignent leurs objectifs ;

Automatiser la collaboration au sein de l'organisation – Conga Orchestrate, l'outil digital d'automatisation des processus conçu pour Salesforce, accélère et automatise les processus quotidiens de l’entreprise avec un nouveau type d'étape d'automatisation des processus robotiques (RPA) en partenariat avec les robots UiPathTM ;

Synchroniser parfaitement les suivis – Les mises à jour de Conga Composer fournissent aux commerciaux des informations et des notifications de documents qui leur permettent de contacter et de suivre les clients et prospects au moment optimal.



« L'expérience, que ce soit du point de vue client ou utilisateur, est devenue clé à l'ère de la transformation digitale, explique Doug Rybacki, CTO chez Conga. Nous avons étendu notre suite DDX en pensant à nos clients - et à leurs clients – afin d’offrir à tous une expérience de vente transparente, cohérente et sans problème. »



Les mises à jour de la suite de transformation digitale de documents de Conga seront disponibles pour les clients à compter du 3 mars 2020.