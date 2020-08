Conga lance TurboEngines pour CPQ, une solution qui traite les ensembles de données complexes dix fois plus vite que les solutions classiques

Conga®, leader de la transformation digitale des opérations commerciales, annonce le lancement de TurboEngines pour Apttus CPQ, sa solution « Configure Price Quote ». TurboEngines réduit considérablement le temps de traitement des données complexes, en fournissant de nouveaux devis ou des actualisations de devis dix fois plus vite que les solutions classiques, ce qui permet aux services de vente de répondre aux clients plus rapidement et de conclure un plus grand nombre de transactions en moins de temps.



Les entreprises qui vendent des produits comportant plusieurs configurations, des milliers d’unités de gestion des stocks et des règles de tarification complexes constatent souvent que la lenteur du traitement des données nuit à l’efficacité et retarde la remise de devis actualisés à leurs clients. Cela vaut en particulier pour les industries manufacturières et pétrolières/gazières, où les énormes quantités de configurations et les règles de tarification complexes augmentent de manière exponentielle les temps de traitement des données. Par conséquent, les équipes de vente perdent un temps précieux à attendre des devis alors qu’elles pourraient se concentrer sur la conclusion de contrats.



Reposant sur des micro-services avancés, TurboEngines supprime les obstacles qui ralentissent le traitement des données afin que les organisations puissent fonctionner au rythme de leurs clients. TurboEngines permet aux équipes de vente d’actualiser des devis complexes en temps quasi réel, y compris lors d’un appel en direct. La possibilité d’envoyer des devis actualisés en quelques secondes peut avoir une incidence considérable sur l’issue de la transaction, car 80 % des acheteurs et vendeurs B2B estiment que les possibilités de revenus peuvent osciller jusqu’à 20 % dans un sens positif ou négatif en fonction de leur expérience d’achat*.



« Les entreprises qui utilisent TurboEngines peuvent s’attendre à recevoir des devis dans des délais records, ce qui améliorera les performances de la force de vente comme jamais auparavant, explique Koti Reddy, SVP et responsable R&D chez Conga. Notre objectif chez Conga est d’aider les organisations à évoluer au rythme de leurs clients. Et dans la mesure où ces derniers souhaitent recevoir des devis instantanément, les avantages que représente la possibilité de fournir un devis quelques minutes, quelques heures, voire quelques jours plus tôt qu’auparavant, sont considérables ».



TurboEngines pour Apttus CPQ permet à la structure de vente d’atteindre l’excellence commerciale. Pour de plus amples informations, visitez le site dédié à TurboEngines.



* Rapport Apttus Commercial Experience (ACE), une étude multinationale menée par une tierce partie qui met en lumière l’évolution des attentes, des hypothèses et du comportement des acheteurs et des vendeurs B2B dans l’économie numérique.