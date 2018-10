Connecthings lance Herow, la nouvelle plateforme de localisation augmentée

Grâce à une technologie de localisation hyper précise et à l’utilisation du machine learning, Herow by Connecthings aide les applications à fournir des expériences basées sur le contexte de leurs utilisateurs en temps réel. La localisation augmentée fournit des informations sans précédent sur les mobinautes et leur comportement dont notamment :



Leur emplacement précis : Herow parvient à identifier si un utilisateur est chez lui, au travail, à la salle de sport, etc.

Leur comportement en temps réel : Herow détecte si un utilisateur est en mouvement, en voiture ou dans les transports en commun.

Leur environnement : Herow intègre des paramètres tels que la météo ou les conditions de circulation, pour tirer des conclusions sur la manière d’améliorer l’expérience mobile.



Via un seul et même outil, ouvert à tout type de secteurs et d’applications, il est possible de gérer l’ensemble de ses campagnes mobiles en créant ses points d’intérêts, en identifiant les zones concernées sur une carte et en analysant leur évolution en temps réel avec les data analytics.



« A mesure que la technologie mobile progresse, les utilisateurs recherchent des expériences plus riches. Ils veulent des applications intelligentes qui comprennent parfaitement leur comportement, anticipent leurs besoins, offrent des solutions appropriées et au final améliorent leur vie au quotidien » commente Laetitia Gazel Anthoine, fondatrice et CEO de Connecthings. « Herow se veut au point de rencontre des données, des lieux et des personnes, entièrement tourné comme son nom l’indique vers l’ici (“here”) et le maintenant (“now”). Cette approche a un impact positif sur les applications mobiles. Au travers de notre expérience, on voit une augmentation de 15% de la rétention des utilisateurs ainsi que des taux d’engagement trois fois plus élevés sur les applications ayant recours à la localisation augmentée. »



Pour une expérience utilisateur riche



Au cours de leur analyse de marché, Connecthings s’est aperçu que la moitié seulement des notifications reçues par les utilisateurs étaient pertinentes et qu’une majeure partie d’entre eux affirmaient que l’aspect le plus ennuyeux des notifications était le manque de pertinence et un timing inadéquat. La technologie de localisation augmentée de Herow permet aux développeurs et aux responsables marketing de créer des applications plus intelligentes offrant des opportunités d’engagement adaptées à la situation de l’utilisateur. La plateforme collecte et analyse 2000 points de données par usager et par jour. Au fur et à mesure que les données s’enrichissent, l’analyse se raffine et la capacité des développeurs à améliorer l’efficacité et la longévité de leurs applications augmente.



La confidentialité est primordiale



Pour Connecthings et sa plateforme Herow, la confidentialité des données utilisateurs est une priorité. La start-up française applique une approche opt-in en deux phases pour les autorisations de partage de la localisation. Les données de localisation et de comportement sont exclusivement utilisées par les applications pour personnaliser les expériences. Dans le cadre de sa politique et en accord avec le RGPD, Connecthings ne partage aucune des données utilisateurs avec un tiers. Les utilisateurs peuvent à n’importe quel moment révoquer l’autorisation et demander à ce que leurs informations soient supprimées.



« La confidentialité est extrêmement importante pour Connecthings. Nous sommes conformes au RGPD depuis le début », commente Laetitia Gazel Anthoine. « Quand de nombreuses sociétés partagent et vendent les informations concernant la localisation des consommateurs à des tiers, nos données ne sont utilisées que par les applications de nos clients pour anticiper les besoins et les désirs de leurs utilisateurs. Ils offrent ainsi une meilleure expérience, toujours dans le respect total de la vie privée » conclut-elle.



Une plateforme facile d’utilisation avec un SDK économe en batterie



Herow dispose d’une interface utilisateur intuitive qui permet aux clients de facilement créer des campagnes ciblées et une expérience mobile exceptionnelle sans aucune expertise technique. Le kit de développement logiciel fournit des données de localisation précises sans consommer la batterie du mobile utilisé.