Coup de projecteur sur la collaboration France-Singapour pour l’Innovation et l’Intelligence Artificielle

Rédigé par Communiqué de SGinnovate le 24 Mai 2018

L'Année de l'Innovation France-Singapour (YOI) a été officiellement lancée à Singapour en janvier dernier lors de la visite de la Ministre française de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, à Singapour. Le Ministre singapourien du Commerce et de l’Industrie et Ministre des Relations Commerciales, S. Iswaran, a accueilli la Ministre Frédérique Vidal et ils ont tous deux réaffirmé les relations bilatérales chaleureuses entre Singapour et la France et discuté des moyens par lesquels les deux pays pourraient faire progresser la coopération en matière d'innovation.





Pour fêter l’Année de l’Innovation, un cycle de conférences consacré à Singapour a été organisé, en marge du salon VivaTech à Paris. Ses objectifs ? Échanger sur la tradition d’innovation de cette cité-État, véritable pôle axé sur l’Intelligence Artificielle (IA) et la « Deep Tech » en Asie, mais aussi renforcer la collaboration et multiplier les partenariats avec les principaux acteurs de l’innovation française et singapourienne.



Présenté par Enterprise Singapore, SGInnovate et ACE (Action Community for Entrepreneurship), ce cycle de conférences a été honoré de la présence du ministre singapourien, S. Iswaran. Une table ronde animée par des « pointures » du marché - dont M. Steve Leonard, CEO et Fondateur de SGInnovate, M. Marko Erman, CTO du Groupe Thales, et M. Pascal Lecuyot, CTO de Navya - ont abordé la manière dont l’IA transforme notre avenir économique, et examiné les répercussions induites pour les secteurs d’activité et les talents.



« En nous appuyant sur l'Année de l'innovation France-Singapour, nous espérons encourager davantage de partenariats commerciaux entre la France et Singapour. ACE, SGInnovate et Enterprise Singapore sont heureux de travailler avec Vivatechnology, Les Echos et Publicis Group pour organiser cette conférence qui vise à inciter les partenariats entre des start-up à Singapour, en France et en Europe. Nous invitons les start-up françaises à s’installer à Singapour et à collaborer avec des start-up singapouriennes et asiatiques sur place. Ensemble, elles peuvent innover des technologies et trouver des solutions pour l'Europe et pour l'Asie. » déclare M. Png Cheong Boon, CEO d'Enterprise Singapore.



Lancement de Hello Tomorrow Singapore



Basée à Paris, Hello Tomorrow est une organisation à but non lucratif d’envergure internationale, dont les activités ont pour objet d’accélérer le transfert de technologies – faisant fond sur des innovations techniques ou progrès scientifiques tangibles – au profit de solutions concrètes. Hello Tomorrow Singapore adaptera et mènera ces activités à Singapour et dans sa région, avec le concours de chercheurs, chefs d’entreprise, investisseurs, etc.



Un mémorandum d’entente a été conclu entre Hello Tomorrow, Enterprise Singapore, SGInnovate, Exploit Technologies Pte Ltd (ETPL)¹ et Science and Stories Pte Ltd (à laquelle Hello Tomorrow Singapore a concédé une licence), scellant ainsi le lancement officiel de Hello Tomorrow Singapore. Les parties s’emploieront à renforcer leur coopération dans la « Deep Tech » à Singapour jusqu’à percer éventuellement une voie de l’innovation ouverte, à l’appui du développement et de la commercialisation de ces innovations de rupture à Singapour et aux alentours.



« Un engagement permanent en faveur de l’excellence de la recherche scientifique, un enseignement de tout premier ordre et un environnement économique propice aux entreprises de toutes tailles, telles sont les priorités communes aux pouvoirs publics à Singapour et en France. Sur ces bases solides, étayées par la présence de talents sur place et à l’international et soutenues par des capitaux d’investissement, se développent d’intéressants réseaux de start-up dans les deux pays. SGInnovate est fier de prendre part à deux projets collaboratifs – Hello Tomorrow Singapore et le rapport de Live with AI – dont nous sommes certains qu’ils ne sont que le préambule à une myriade de possibilités de coopération entre les fondateurs de jeunes pousses orientées Deep Tech implantées à Singapour et en France. » affirme M. Steve Leonard, CEO et Fondateur de SGInnovate.



Lancement du rapport de Live with AI



Live with AI est un établissement à but non lucratif basé à Singapour, créé à l’occasion de l’Année de l’Innovation. Cette fondation rassemble des leaders d’opinion, chercheurs, décideurs – tant français que singapouriens – appelés à piloter des groupes de travail et des projets d’étude consacrés aux répercussions positives de l’IA sur notre société.



Le cycle de conférences consacré à Singapour a marqué le lancement officiel du rapport de Live with AI, que M. Pierre Robinet, Fondateur de Live with AI et Vice-Président de Ogilvy CONSULTING ASIA, et M. Kevyn Yong, Doyen de l’ESSEC Asie-Pacifique, ont remis à M. Steve Leonard, CEO et Fondateur de SGInnovate. Ce rapport met notamment l’accent sur l’importance d’interactions transparentes entre les hommes et les machines ; l’urgence d’articuler les travaux de recherche autour de nouvelles solutions IA susceptibles de protéger et de consolider les facultés cognitives de l’homme au lieu de les altérer ; l’intérêt de mettre en œuvre des services bancaires pilotés par l’IA accessibles à tous afin que chacun puisse mieux planifier ses ressources et prévoir l’avenir ; et le rôle que peut jouer la stratégie RSE dans une automatisation industrielle d’avant-garde, en plus d’une éducation civique innovante et de modèles de formation continue. Ce rapport peut être téléchargé à l’adresse www.livewithai.org.



1 : Exploit Technologies Pte Ltd is the commercialisation arm of the Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)



Annexe - Citations des partenaires



M. Pierre Robinet, Fondateur de Live with AI et Vice-Président de Ogilvy CONSULTING ASIA affirme « L’intelligence artificielle, fruit de l’intelligence humaine, est devenue une ressource précieuse pour l’humanité. La plupart d’entre nous côtoyons l’IA au quotidien, et il appartient à chacun de mieux comprendre et mettre à profit ces technologies pour conférer davantage d’autonomie à l’être humain, améliorer notre société et faire progresser nos activités dans le bon sens. ».



M. Ernest Xue, Responsable de Hello Tomorrow Singapore, s’exprime en ces termes : « Les Deep Tech et leurs innovations de rupture sont confrontées à des enjeux bien particuliers au sens où elles repoussent toujours plus loin les frontières technologiques, mettant au point des solutions inédites au lieu de se contenter de bouleverser les modèles économiques en place. Favoriser le développement de ces innovations exige une collaboration poussée à l’échelle des marchés verticaux spécialisés et entre les différents acteurs - chercheurs, porteurs de projets, entreprises et investisseurs. En sa qualité d’organisation à but non lucratif appartenant à un réseau aussi vaste que cohérent, Hello Tomorrow est parfaitement positionnée pour faire naître la confiance par-delà les cloisonnements par compétence et par fonction, et faciliter la collaboration entre ces parties prenantes. Depuis les solutions de masse à moindre coût améliorant le sort de ceux au bas de la pyramide jusqu’aux technologies de pointe adoptée pour repousser les frontières, la Deep Tech fait espérer un avenir plus radieux. Tout comme nos partenaires du secteur public, du monde de l’entreprise et des milieux scientifiques, nous sommes ravis de soutenir la croissance de ces technologies de transformation et la prolifération d’applications aussi intéressantes à Singapour et dans sa région. ».



Mr. Philip Lim, CEO de ETPL déclare « ETPL est heureux de faire partie de ce protocole d'accord. Cela permettra d’accélérer la transformation des inventions en produits et services prêts à être commercialisés en France et à Singapour. Les start-up de la Deep Tech à l’international vont ainsi pouvoir prospérer grâce à des réseaux comme celui-ci, dans un esprit ouvert d'innovation et de partenariat. ».









