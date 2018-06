Criteo investit 20 millions d’euros dans la création d’un centre de recherche en Intelligence Artificielle basé à Paris

Criteo (NASDAQ: CRTO), la plateforme publicitaire pour l’Internet ouvert, annonce aujourd’hui la création du Criteo AI Lab, centre d’excellence dédié à la création, l’expérimentation et le déploiement à grande échelle de la technologie de Machine Learning. Soutenu par un investissement de 20 millions d’euros s’étalant sur trois ans, le laboratoire aura pour missions principales d'œuvrer pour la recherche en construisant des modèles de « deep learning », facilement interprétables, transparents et centrés sur l'utilisateur.



En investissant dans les talents et les infrastructures nécessaires, Criteo souhaite se positionner comme leader du deep learning de la publicité. L'AI Lab de Criteo mènera des expériences qui dessineront les standards de l'industrie en matière de mesure de la performance et de bonnes pratiques, ainsi que sur l'utilisation responsable des données. L'équipe du laboratoire, dirigée par Suju Rajan, Vice President, Head of Research chez Criteo, développera des expériences avec les clients et partenaires de Criteo, tout en maintenant une culture d'ouverture avec la publication de leurs recherches pour la promotion de l’innovation dans toute l'industrie.



« Criteo dispose d’un volume de données très important et d’une grande puissance de calcul, combinés à une culture et des talents innovants. Nous pensons que c'est la combinaison parfaite pour réussir dans l'intelligence artificielle », a déclaré Jean-Baptiste Rudelle, PDG de Criteo. « Je suis également fier que Criteo ait établi Paris comme centre international pour la recherche sur l'IA appliquée à la publicité. »



Avec l'AI Lab, Criteo repoussera les limites du Deep Learning et de l'IA. Le laboratoire concrétisera l'ensemble des efforts de l'entreprise pour éduquer l'industrie sur les avantages de l'intelligence artificielle et du Machine Learning en développant des ressources pédagogiques, du matériel de formation et des rapports de recherche. Afin de poursuivre les objectifs de l'industrie, les chercheurs de Criteo publieront leurs résultats dans divers événements publics, et rendront également leurs outils open-source.



« La publicité en ligne, principal modèle économique d’Internet, évolue. Notre capacité à faire face à ces changements doit s'appuyer sur des recherches dédiées à la création de nouveaux principes, modèles et algorithmes », explique Suju Rajan, Vice President, Head of Research chez Criteo.



Afin de garantir le succès de l'AI Lab, Criteo va étendre sa présence en France et recruter des talents d’envergure internationale pour s'attaquer aux avancées technologiques de l'Intelligence Artificielle. L’AI Lab de Criteo a pour but de changer l'interaction entre les consommateurs, les annonceurs et les éditeurs. Combinant théorie et pratique, Criteo souhaite bâtir le futur des technologies publicitaires digitales qui impacteront plus d'un milliard d'internautes de manière significative.



« La création d’un Lab et l’investissement dans la recherche sur l’intelligence artificielle à Paris par Criteo sont le signal fort de l’attractivité de la capitale, résultat d’un effort sans relâche de la Ville pour promouvoir l’écosystème de l’innovation », a déclaré Jean-Louis Missika, Adjoint à la Maire de Paris en charge du développement économique et attractivité.