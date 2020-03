DataOps : Accélérer le cycle de vie des projets Data Science avec la méthodologie DevOps

DataOps cherche à intégrer l'ingénierie des données, l'intégration des données, la qualité des données, la sécurité des données et la confidentialité des données aux opérations. Il applique les principes de DevOps, du développement agile et du contrôle statistique des processus, utilisés dans la production allégée, pour améliorer la durée du cycle d'extraction de la valeur des analyses de données

l'ensemble des meilleures pratiques qui améliorent la coordination entre la science des données et les opérations

Depuis de nombreuses années, les cycles de développement informatique sont devenus agiles. Cycles plus courts, focalisation sur des objectifs plus atteignables, vérification continue de la réponse aux besoins de l’utilisateur, les méthodes agiles vont bien au-delà des concepts gadgets de « sprint » ou de réunions tenues debout.Pour appliquer ces méthodes à la phase de test et de mise en production des applications, a été inventé le DevOps. Le DevOps établit un pont entre le développement et la mise en production, au lieu de voir ces deux phases comme opposées. Plutôt que de « livrer » une application achevée, puis de prévoir les tests, et la mise en production, les trois phases sont imbriquées, au travers de cycles courts.Les tests et le déploiement de l’application se font pas à pas, de manière itérative, et au sein d’un processus d’amélioration continue. D’une part les tests sont réalisés dès les phases de développement. Ils sont donc plus efficaces et les erreurs peuvent être corrigées plus rapidement. Une fois testée, la partie de l’application concernée peut être présentée aux utilisateurs. Leur retour est immédiat, et intégré dans le prochain cycle. De trois phases séparées : développement, tests, puis mise en production ; on passe à l’enchainement de cycles courts intégrant les trois phases dans un processus de développement continu. Ce processus devra bien sûr être outillé, et lui-même être accompagné par la mise en place de ses propres indicateurs de mesure de son efficacité.Les projets décisionnels ont toujours été, même bien avant l’invention des concepts d’agilité, basés sur des cycles de développement interactifs et itératifs. A la fin des années 90, lorsque j’ai eu la chance de travailler pour Patrick Bensabat, chez Business & Decision, il était déjà question de ces cycles de développement imbriqués, clefs de l’atteinte d’objectifs que les clients avaient eux-mêmes du mal à définir par avance.Si l’on devait choisir un nom à l’application de la méthode DevOps aux projets d’analyse de données, ce serait clairement le DataOps. Dès 2013, le terme « DataOps » apparait dans quelques rapports , comme celui de Manoranjan Panda, qui précise que «».En 2014, le terme « DataOps » est défini comme «», par Madhumita Dash et R.N. Panda dans un article intitulé « The Big Data in the Cloud and Hadoop Technology ».De son côté, Andy Palmer y consacre un article complet de son blog en 2015 : From DevOps to DataOps