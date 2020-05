Databricks lance un programme mondial d’engagement universitaire pour aider à former la prochaine génération de data scientists

Databricks, le leader de l’analytique unifié, annonce son programme mondial, Databricks University Alliance, pour aider les étudiants universitaires à acquérir une expérience pratique de l'utilisation de Databricks à la fois en classe et lors de cours virtuels. Le programme, disponible gratuitement pour les établissements d'enseignement supérieur, vise à initier les étudiants aux outils en ligne et aux plateformes cloud conçus pour une data science et un machine learning hautement évolutifs, leur permettant ainsi d'acquérir les connaissances et l'expérience essentielles pour stimuler l'innovation, lorsqu'ils arriveront sur le marché du travail au sein d’équipes data.« Chez Databricks, notre mission d'aider les équipes data à résoudre les problèmes les plus complexes s'étend bien au-delà du présent. Nous nous sommes engagés à conduire la prochaine génération d'innovation des entreprises avec le machine learning et l'IA, » déclare Matei Zaharia, Chief Technologist chez Databricks et professeur en informatique à l'université de Stanford. « L’objectif de ce programme est de continuer à aider au développement des compétences de data scientists, ingénieurs et analystes, qualifiés et préparés à travailler avec des jeux de données à l'échelle de l’industrie sur des environnements de cloud public".Alors que l'analytique continue d'exploser et que la technologie utilisée pour extraire de la valeur de ces données progresse chaque année, la demande en data scientists, ingénieurs et analystes s’accélère. Au cours des cinq dernières années, les recherches Google pour “Data science” ont quadruplé. Chaque année depuis 2015, le site spécialisé Glassdoor classe la data science parmi les dix meilleurs secteurs pour l’emploi aux États-Unis. La demande étant très forte, il est crucial que les étudiants obtiennent leur diplôme avec les compétences nécessaires pour intégrer avec succès cette industrie de plus en plus compétitive.Grâce aux partenariats avec les principaux fournisseurs de technologie cloud, le programme Databricks University Alliance contribue à augmenter le nombre d'étudiants formés à l'analytique de pointe. En donnant aux étudiants l'accès à des tutoriels, du contenu et du matériel pédagogique sur les outils open source, notamment Apache Spark, Delta Lake et MLflow, les entreprises bénéficient d'un vivier plus compétent de professionnels de la data science et du machine learning, qu'elles sont susceptibles d’engager. De même, les universités bénéficient d'un accès plus large aux outils, documents et ressources en ligne, en particulier lorsqu'elles passent de l'enseignement en classe à l'enseignement virtuel.Pour plus d’informations sur le programme University Alliance de Databricks, consulter : https://databricks.com/university