Databricks s'associe à Tableau pour une exploitation plus rapide et plus fiable de la Business Intelligence dans les data lakes

Databricks, leader de l'analyse de données unifiées, annonce un partenariat avec Tableau Software, plate-forme majeure d'analytique visuelle, pour permettre aux équipes travaillant sur les données d'exploiter de façon plus rapide et plus fiable la Business Intelligence dans des data lakes. Les data lakes sont souvent la plus importante source de données au sein des organisations, mais les opérations analytiques exécutées directement dans le data lake souffrent souvent d’une mauvaise qualité de données et de problèmes de performance. Le nouveau Databricks Connector, tout juste intégré à la version Tableau 2019.3, est optimisé pour les performances et tire parti de l'intégration à Delta Lake, couche de stockage open source qui rend les data lakes existants fiables à grande échelle. Grâce à cette intégration, les utilisateurs de Tableau peuvent désormais accéder et analyser des ensembles de données massifs sur l'ensemble d’un data lake en utilisant les données les plus récentes et les plus temps réel possible.



« Notre objectif est de fournir aux équipes travaillant sur les données un meilleur accès aux données quel que soit l’endroit où celles-ci se trouvent dans l’entreprise. La création d’une intégration plus simple et plus solide avec Tableau permet d’exécuter des opérations analytiques sur l’ensemble de données le plus important qui réside habituellement dans le data lake, » déclare Michael Hoff, SVP of Business Development and Partners – Databricks. « Les organisations veulent également tirer parti des données les plus récentes au sein du data lake et éviter que les analystes n’attendent des heures ou des jours avant qu’elles ne soient accessibles. Au travers de ce partenariat, nous apportons aux utilisateurs de Tableau les informations en temps réel dont ils ont besoin au sein de leurs données. »



Selon les avis des clients utilisant le nouveau connecteur de Tableau, la vitesse de la connexion initiale à Databricks est 12 fois plus rapide et 30% meilleur en termes de temps de génération de code SQL. Le connecteur simplifie et facilite également la configuration.



Le connecteur Databricks dans Tableau est désormais disponible gratuitement via Tableau Desktop and Server.