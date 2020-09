Datatelling redonne la main aux métiers sur leur data

Rédigé par Communiqué de Datatelling le 11 Septembre 2020

Alors que seulement 20% des collaborateurs ont accès aux données de business intelligence (BI) de leur entreprise, Datatelling rend la data utilisable par et pour les métiers grâce à un vrai Data Storytelling simple et intuitif…



Créée en 2017 par Jérôme Soirey et Eric Mattern, Datatelling propose une nouvelle vision de l'accès à la data en entreprise en favorisant la production et la consultation des analyses pour tous les métiers. Après deux ans de R&D et de Proof of Concept, Datatelling propose une nouvelle vision du data storytelling (technique permettant de donner du sens aux données en fonction des cibles) fait par les métiers pour les métiers.



Ainsi, Datatelling est résolument tournée vers les collaborateurs et les managers qui reprennent la main sur les données de l'entreprise. Cette solution innovante de BI permet de :



Rendre les Responsables métiers autonomes dans la production de leurs analyses et se dispenser de passer par l'IT.

Faciliter la personnalisation et la contextualisation des Story d'analyses en fonction des cibles d'utilisateurs pour garantir la pertinence et la compréhension.

Faciliter la consultation des analyses pour tous les collaborateurs (et notamment les néophytes) en y adjoignant des informations métiers (vidéos, fichiers, …).

Rendre la data accessible et utilisable pour tous.



Datatelling a imaginé de nouveaux principes d'accès et de consultation pour concevoir une solution simple, accessible, et performante : « Nous faisons de l'analyse de données comme les outils de BI, mais nous le faisons différemment pour les métiers et les collaborateurs » précise Eric Mattern co-fondateur de Datatelling.



« En règle générale, un besoin en Dataviz se traduit dans les faits par une demande à la DSI pour lui demander dans des délais raisonnables de bien vouloir créer tel tableau de bord avec tel ou tel graphique soit un véritable carcan qui enferment ceux qui veulent utiliser et/ou valoriser la data. Et dans le même temps, les collaborateurs se retrouvent souvent devant des graphes en mode « débrouille-toi pour comprendre » avec très peu de contextualisation et d'explications pour au final se retrouver avec des indicateurs figés… » ajoute Eric Mattern. « Nous avons trop vécu cela dans nos expériences et notre idée maîtresse a été de redonner la main à ceux qui ont besoin quotidiennement des données et de façon intuitive ce qui s'avère plus que salutaire à un moment ou les équipes travaillent à distance. »



La Data par et pour ceux qui en ont besoin



Le data storytelling est depuis plusieurs années une solution pour généraliser l'usage utile de la donnée d'entreprise. Cette capacité à expliquer et partager autour de la data se heurte encore à une nécessaire indépendance pour traiter, analyser, partager et collaborer rapidement. Datatelling propose une solution avec de multiples bénéfices pour l'entreprise :



Une VRAI solution de Data Storytelling qui permet véritablement d'adapter et personnaliser les analyses data en fonction des cibles en garantissant toujours la meilleure compréhension

Les Responsables métiers peuvent enfin exploiter la data pour leur propre besoin, pour les besoins de leurs équipes, et également pour réaliser le reporting à leur boss.

Datatelling devient un canal de communication dans l'entreprise autour des data

Le ROI des projets est décuplé en raison d'un setup réduit, du peu de ressources Data Ingénieurs requis et d'une autonomie des métiers



Démocratiser l'usage de la data



Car toutes les organisations, grands comptes ou entreprises intermédiaires, n'ont pas nécessairement les ressources (ou les bons outils) pour exploiter largement les données. Datatelling est par exemple particulièrement adapté aux Use Case suivants :



Les grandes structures qui ont besoin de permettre à une large population métier d'accéder aux KPI d'activité : par exemple un département sales de plusieurs dizaines de commerciaux ou un réseau de points de vente ...

Les ETI qui ont besoin de s'équiper d'un outil de Dataviz et qui n'ont pas de DSI “data” et des moyens mesurés mais qui ont un budget limité ou une équipe DSI réduite.

Les entreprises déjà équipées de solutions de Dataviz mais qui ont besoin de réduire les coûts de licences et de Data Ingénieurs tout développant l'usage de la data.

Les entreprises qui ont des volumes de data importants et qui ont des problèmes de performance avec leur outil de Dataviz.

Et techniquement ?



Datatelling se positionne dans la droite ligne de ce que Gartner® analyse comme l'évolution naturelle de la BI, par exemple en intégrant le Machine Learning pour de l'analytique augmenté.



Ainsi, Datatelling propose une offre technologique qui permet de tirer plus de bénéfices de la donnée d'entreprise tout en réduisant les coûts d'implémentation :



Restitution sur une seule page : tout le monde sait maintenant naviguer sur une page Web, Datatelling est le navigateur de la data

Création simplifiée : un responsable métier n'est pas un data scientist, avec Datatelling, il crée en mode WYSIWYG (ce que vous voyez est ce que vous obtenez) directement sur le Front

Graphes d'analyse simples pour les néophytes car les analyses sont expliquées et commentées

Prise en main aisée / pas de formation : 3 fois deux heures de prises en mains !

Full Responsive tous terminaux

Garantie de performance sur l'analyse de haute volumétrie de data

Gestion dynamique du cache de données (Machine Learning)

Les Dataview sont partageables sur plusieurs stories

Implémentation simplifiée et unique

Usage par abonnement par utilisateur

Collaboration et enrichissement : permet de créer des fils de discussion et d'ajouter tout type de data métier (document, films, liens, …), la seule limite étant la créativité du créateur des story…



Il en résulte pour toutes ces raisons un R.O.I. projet de SetUp et de Run bien supérieur aux autres solutions de Dataviz du marché.









Dans la même rubrique : Sublime s’appuie sur la plateforme analytique Looker pour modéliser et contextualiser sa data - 20/08/2020 Qlik annonce de nouvelles fonctionnalités pour Qlik Sense, sa plateforme d'analyse de données de bout en bout - 30/07/2020 ISAI Cap Venture investit dans Toucan Toco, une plateforme SaaS de Data Storytelling - 19/02/2020 Coronavirus: utilisation d'Operation Dashboard for ArcGIS pour la communication grand public - 10/02/2020 Earthcube met sa plateforme de développement IA à disposition des entreprises - 20/01/2020 1 2 3 4 5 » ... 83