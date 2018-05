De l’Intelligent Cloud à l’Intelligent Edge, les acteurs de l’industrie font confiance à Microsoft

Le visage de l’industrie se transforme : les nouvelles technologies réinventent la manière dont les entreprises industrielles pensent et conçoivent leur business model et leur offre de services. Avec ses technologies innovantes et durables, Microsoft permet aux entreprises d’optimiser la gestion de leurs activités au quotidien et d’accélérer leur transformation numérique en mettant les nouveaux usages au service des processus de fabrication, et cela quel que soit le domaine dans lequel elles opèrent.



Microsoft accompagne ainsi plusieurs entreprises dans l’appréhension des quatre grandes tendances qui transformeront le secteur de l’industrie.



Accroitre la productivité et la sécurité de tous les individus

· Schneider Electric et AVEVA s’appuient sur la technologie HoloLens pour la conception de prototypes virtuels dans le domaine de la construction, permettant ainsi de réduire considérablement les coûts et de gagner en efficacité.



Augmenter la monétisation

· Grâce aux services Cloud et IoT de Microsoft, ABB dote ses robots d’intelligence artificielle, leur permettant ainsi de détecter, par le biais de caméras, toute anomalie survenant durant le processus de fabrication.

· CNH Industrial s’appuie sur les services Microsoft Azure pour le développement de sa nouvelle gamme de véhicules agricoles connectés. Une avancée qui permet aux utilisateurs de bénéficier d’une foule de paramètres innovants : de la mécanique interne à la maintenance prédictive en passant par la consommation de carburant.



Renforcer la collaboration

· Toyota Materials Handling Europe combine les fonctionnalités IA de Microsoft AirSim à la réalité mixte pour fluidifier la logistique au sein de ses entrepôts par le biais de drones autonomes. L’entreprise développe par ailleurs un système unique, T-Stream, construit sur Azure et fonctionnant sous Windows. Cette application utilise les systèmes Bings Maps et GPS système pour optimiser la maintenance prédictive.



Assurer la durabilité

Bühler AG s’appuie sur les technologies Cloud et IoT pour développer LumoVision, un système de tri révolutionnaire qui améliore les pratiques de nettoyage des aliments en éliminant 90% des grains contaminés. Grâce à la technologie de Microsoft, Bühler AG améliore les moyens de subsistance.



Les évolutions technologiques permettent à l’ensemble de l’écosystème Microsoft d’appréhender les enjeux auxquels notre planète est aujourd’hui confrontée, et de s’y adapter.