De la gouvernance à la dataOps

Ces référentiels vivent au même rythme que les outils de production et d'analyse de l'information, ils en forment donc la mémoire (évolution de la donnée et de ses modes de transport) et l'intelligence de l'entreprise (règles de calcul dans les transformations unitaires, traduction des règles de gestion formulées par le métier).



Même s'il est bien-entendu difficile de concevoir autant de parsers et de sondes qu'il y a de technologies dans l'entreprise, il existe néanmoins de nombreuses méthodes pour rapprocher les informations stockées entre elles en s'appuyant sur leur structure, sur les schedulers ou les logs des bases de données et des différents outils de transport de l'information. Cette « intelligence » qui automatise les rapprochements redonne de la visibilité là où il y avait des ruptures : transfert de données par FTP avec changement de nom entre les sources et les cibles, SQL dynamique, scripts générés à la volée par des outils tiers, utilisation abusive de couche d'abstraction de l'information comme les vues SQL. Les exemples sont innombrables.



Enfin, il faut comprendre que la mise en place de ces référentiels, auto-alimentés quotidiennement, doit être considérée comme la première brique de la dataOps. Bien au-delà de la simple gouvernance de l'information de l'entreprise, ces référentiels constituent le socle pour accélérer les évolutions, permettre de revenir en arrière, d'organiser les « pulsions » du métier en toute transparence ou tout simplement booster une migration qu’elle soit technique ou fonctionnelle.

Ces référentiels peuvent également aider à automatiser la classification de l’information en s’appuyant sur la théorie des ensembles en rassemblant les définitions sémantiques des descriptions techniques.



Le but ultime est de partager l'ensemble de la complexité pour ensuite en partager la responsabilité. Peu importe la perspective dégagée, peu importe le point d'entrée, l'essentiel est de sortir du nuage, du brouillard pour avoir de la vraie visibilité sur les méandres des flux d'information.