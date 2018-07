De nombreuses entreprises à travers le monde adoptent Oracle Blockchain Cloud Service pour accélérer leurs transactions en toute sécurité

· De nombreuses entreprises à travers le monde ont déjà déployé la version préliminaire d’Oracle Blockchain Cloud Service, un service disponible commercialement à partir d’aujourd’hui. Ce service permet aux entreprises de bâtir facilement des réseaux basés sur la technologie blockchain pour piloter leurs transactions de façon plus sécurisée et plus efficace, ou encore pour suivre leurs produits à travers l’ensemble de leurs chaînes d’approvisionnement au niveau mondial. Arab Jordan Investment Bank, CargoSmart, Certified Origins, Indian Oil, Intelipost, MTO, Neurosoft, Nigeria Customs, Sofbang, Solar Site Design et TradeFin font partie des nombreuses organisations internationales ayant déjà adopté la plateforme d'entreprise blockchain d’Oracle.



· La blockchain a la capacité de transformer en profondeur le fonctionnement d’un secteur d’activité, en améliorant la sécurité, la transparence, l’efficacité et le coût des interactions. Oracle Blockchain Cloud Service constitue une plateforme de développement permettant à ses clients de réaliser leurs propres réseaux et de les intégrer rapidement avec les offres Oracle SaaS et les applications tierces qu’ils utilisent déjà, ainsi qu’avec d’autres réseaux blockchain et d’autres services Oracle PaaS. Il permet aussi aux utilisateurs de mettre en œuvre des réseaux blockchain, de se connecter à d’autres organisations et de déployer et d’exploiter des smart contracts pour actualiser et interroger leur registre distribué. La plateforme blockchain d’Oracle bénéficie de son expérience accumulée pendant des décennies dans de multiples secteurs d’activité, ainsi que de son vaste écosystème de partenaires pour partager et exécuter des transactions en toute confiance avec les fournisseurs, les banques et les partenaires commerciaux via la blockchain.



· “La blockchain va devenir l’une des technologies les plus transformatives de notre génération,” déclare Amit Zavery, Executive Vice President, Oracle Cloud Platform. “Nous sommes heureux d’annoncer la disponibilité commerciale d’Oracle Blockchain Cloud Service, issu de plusieurs années de R&D menées en étroite collaboration avec nos partenaires et nos clients. Avec cette plateforme Oracle, les entreprises peuvent enrichir leurs activités, supprimer des processus inutiles et exécuter les transactions sur leurs réseaux distribués de façon plus facile, transparente et sécurisée que jamais auparavant.”



· La plateforme blockchain d’Oracle s’appuie sur le framework open source Hyperledger Fabric de la Linux Foundation. Elle est préassemblée avec toute l’infrastructure sous-jacente nécessaire et intègre la gestion du cycle de vie des containers, les services d’événements, la gestion des identités, les proxys REST et de nombreux outils d’exploitation et de surveillance intégrés au sein d’une même console, pour une prise en charge complète des processus d’installation et de développement des applications. Oracle Blockchain Cloud Service est une plateforme cloud gérée par Oracle et bénéficiant d’une disponibilité de 99,95% faisant l’objet d’un contrat SLA ; elle est dotée en standard d’une configuration de haute disponibilité, d’agents autonomes de récupération ainsi que d’une sauvegarde continue du registre permettant d’assurer une reprise sur sinistre couvrant plusieurs data centers sur plusieurs availability domains.



· Il bénéficie également des fonctionnalités offertes par Oracle Cloud Platform pour l’intégration automatique avec les applications existantes (qu’elles soient dans le cloud ou on-premises), la gestion des API, les environnements et les outils de développement. Oracle propose aussi de nouvelles applications SaaS facilitant l’utilisation de la technologie blockchain pour des cas d’usage courants tels que la traçabilité, l’identification de la provenance, la garantie et l’usage ou encore la chaîne du froid. La connectivité automatique avec les applications Oracle et tierces accélère l’intégration avec divers systèmes d’enregistrement, et réduit par conséquent les délais de mise en œuvre tout en multipliant le retour sur investissement de l’utilisation de la plateforme blockchain pour différents cas d’usage applicatifs.



· “Les projets de blockchain passent rapidement des essais à la production, car les entreprises et les administrations commencent à reconnaître la valeur ajoutée des registres distribués et des smart contracts,” explique Robert Parker, directeur du groupe d’analyse de la gestion de production et de la distribution chez IDC. “Les dépenses s’accélèrent et les acheteurs vont avoir besoin d’une véritable plateforme d’entreprise allant au-delà de ce que peut offrir le logiciel libre, en intégrant la sécurité et l’intégrité des données, l’évolutivité, l’administration et l’interopérabilité.”



Citations d’entreprises et de consortiums internationaux utilisant Oracle Blockchain Cloud Service



· La blockchain peut avoir un impact sur la quasi-totalité des secteurs d’activité et peut s’appliquer dans de nombreux domaines tels que le transport, la chaîne d’approvisionnement et la logistique, l’énergie, la distribution et l’e-commerce, ou encore les services financiers et le secteur public. Des entreprises et des consortiums sectoriels utilisent déjà Oracle Blockchain Cloud Service pour faciliter les transactions, suivre les produits dans la chaîne d’approvisionnement et réduire les coûts, qu’il s’agisse de grands transporteurs présents dans le monde entier, d’industriels internationaux, de producteurs agroalimentaires ou de places de marché d’énergie. Oracle a par exemple rejoint le Consortium pour la Sécurité Alimentaire et fait partie de l’Alliance pour les Solutions de l’Industrie des Télécoms, et notamment de son groupe de travail dédié à la blockchain.



· “La plateforme blockchain d’Oracle nous a aidés à minimiser la complexité des transferts de fonds électroniques en diminuant leur coût, en augmentant les niveaux d’efficacité et de sécurité et en améliorant l’expérience client globale,” témoigne Ayman Qadoumi, directeur général adjoint pour les technologies et la sécurité des informations chez Arab Jordan Investment Bank. “Ses fonctions intégrées telles que la gestion des identités et le chiffrement des données en font la solution idéale pour répondre aux exigences de notre secteur d’activité et à nos contraintes réglementaires. Les API REST aident nos propres équipes et celles de nos fournisseurs à accélérer le développement et l’intégration des applications avec les services centraux existants.”



· “Nous utilisons Oracle Blockchain Cloud Service pour développer une application visant à simplifier les processus complexes de documentation qui alourdissent le secteur du transport,” explique Steve Siu, PDG de CargoSmart. “La richesse de cette solution nous a permis de transformer rapidement des prototypes en produits opérationnels avec des séquences de 12 semaines de développement et, à ce jour, nous avons constaté des gains de productivité de plus de 30% par rapport aux autres plateformes de blockchain que nous avons testées. Un autre critère important de notre décision d’achat a été l’intégration d’outils d’administration et d’exploitation, qui permettent à tous les partenaires impliqués de surveiller l’ensemble de leurs activités sur la blockchain ainsi que l’état opérationnel du réseau.”



· “Nous sommes producteur d’Huile d’Olive Extra Vierge issue de fruits récoltés dans de petites exploitations familiales en Italie. Nous voulions pouvoir tracer les produits que nous vendons sur le marché US sous la marque Bellucci Evoo tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de l’arbre jusqu’au rayonnage en magasin,” déclare Andrea Biagianti, DSI de Certified Origins. “La disponibilité du service de blockchain d’Oracle simplifie l’implémentation et la collaboration de toutes les parties concernées, elle représente pour nous un véritable avantage concurrentiel. Nous améliorons ainsi la transparence et l’information pour répondre aux attentes des consommateurs qui recherchent des produits de qualité, mais aussi pour soutenir l’excellence de ces petites exploitations.”



· Organisateur du Consortium pour la Sécurité Alimentaire (FSC – Food Safety Consortium), le Dr Terence Lau a accueilli Oracle au sein de ce projet de développement technologique non commercial initié par l’Université Polytechnique de Hong Kong. “FSC se donne pour mission de renforcer la sécurité alimentaire globale grâce à la science et à la technologie,” explique le Dr Lau. “Nous avons de plus en plus besoin d’une expertise multidisciplinaire pour relever les défis de la sécurité et de la qualité alimentaires. Dans ce contexte, FSC se félicite de ce partenariat avec Oracle visant à exploiter tout le potentiel de la blockchain, des Big Data et d’autres applications informatiques pour améliorer la traçabilité, le suivi et la sécurité des aliments. Nous sommes impatients d’explorer les possibilités d’Oracle Blockchain Cloud Service pour améliorer et accélérer ce projet de sécurité alimentaire à Hong Kong, mais aussi dans le monde entier.”



· “Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à tester les technologies de blockchain et à découvrir tout ce qu’elles peuvent leur apporter, qu’il s’agisse de la rationalisation des processus internes ou de la constitution de réseaux de confiance avec leurs partenaires, leurs clients et leurs interlocuteurs extérieurs,” constate Brian Behlendorf, directeur exécutif d’Hyperledger. “La plateforme Oracle est basée sur Hyperledger Fabric mais elle assure l’interopérabilité avec d’autres instances non-Oracle d’Hyperledger Fabric, ce qui favorise le développement de standards ouverts et de l’interopérabilité. Elle permet aux entreprises de commencer à utiliser la blockchain pour améliorer leurs processus de façon rapide, facile et sécurisée.”



· “La plateforme blockchain d’Oracle est agile, elle facilite le développement et assure une évolutivité maximale. Elle constitue ainsi la solution de référence pour déployer rapidement des plateformes blockchain,” analyse Juan José Miranda, directeur du projet blockchain de Magia.Digital. “Suite à nos premières expériences avec cette plateforme, nous l’avons choisie comme plateforme principale de développement pour le Hackathon 2018 du Consensus de New York. Ses fonctionnalités nous ont permis d’impressionner les juges et de gagner ce concours.”



· “Nous avons décidé que la blockchain était la technologie idéale pour donner vie à notre programme de fidélité M2O (From Mileage to Opportunity). Nous avons ensuite adopté une approche rigoureuse pour trouver le bon fournisseur,” explique Suwan Kim, PDG de MTO. “Nous avons rapidement constaté que le service cloud de blockchain préassemblée d’Oracle pouvait nous aider à constituer une plateforme de confiance permettant à nos utilisateurs de convertir leurs points de carte de crédit et leurs miles aériens en jetons. Il nous permet aussi d’administrer facilement la plateforme et intègre toutes les fonctions de sécurité, d’évolutivité et de résilience dont nous avons besoin pour une solution opérationnelle de cette nature.”



· “Nous avons utilisé la blockchain d’Oracle pour constituer une plateforme de confiance pour l’automatisation des procédures et des processus opérationnels de gestion des droits d’accise,” déclare Aber T Benjamin, contrôleur assistant pour la modernisation au sein de NCS, le Service des Douanes du Nigéria. “Cette technologie nous a permis de migrer sur la blockchain l’ensemble de notre environnement opérationnel pour automatiser les processus et apporter la transparence et la prévisibilité dont nous avions besoin. Lorsque la transition vers la blockchain sera achevée, nous estimons que les revenus de NCS augmenteront d’environ 50%. Cette technologie aide notre organisation à développer la confiance envers les entreprises nigérianes grâce à des données irréfutables sur les biens fabriqués dans le pays.”



· “Il nous semble naturel d’utiliser la plateforme de blockchain d’Oracle pour l’affacturage et la gestion financière des chaînes d’approvisionnement, car elle nous permet de passer d’un processus fragmenté fonctionnant sur des systèmes hétérogènes à un environnement commun auquel tout le monde peut faire confiance, qui peut jouer le rôle de référence, résoudre les conflits et rationaliser les processus,” explique Nikolaos Vasilonikolidakis, PDG de Neurosoft. “La maîtrise des risques est une dimension essentielle de l’affacturage et la blockchain d’Oracle génère un consensus partagé qui aide à résoudre les transactions quasiment en temps réel. ”



· “La plateforme blockchain d’Oracle permet à Sofbang de réaliser pour ses clients des solutions de chaîne d’approvisionnement basées sur des contrats intelligents,” déclare Michael Ribet, directeur de développement produits chez Sofbang. “Nous sommes impressionnés par la richesse des fonctionnalités et la robustesse de l’évolutivité de ce service, mais aussi par la façon dont il a été conçu pour intégrer de façon transparente la technologie blockchain avec les applications opérationnelles existantes. Nos clients prévoient d’améliorer leur efficacité jusqu’à 35% en communiquant de façon plus fiable et plus rapide avec leurs partenaires commerciaux via Oracle Blockchain Cloud Service.”



· “Nous avons contribué à la création d’Energy Blockchain Network cette année, après avoir réalisé que les membres de l’écosystème des projets solaires avaient besoin d’une même source unique de vérité avec des enregistrements non modifiables, afin de pouvoir accorder leur confiance aux données d’avancement des projets,” explique Jason Loyet, PDG de Solar Site Design. “Nous pouvons désormais programmer l’état de chaque projet, lister les exigences à satisfaire pour passer aux étapes suivantes et récompenser les contributions essentielles quasiment en temps réel. Nous sommes vraiment satisfaits de la facilité d’intégration de la plateforme de développement NetSuite SuiteCloud et de la plateforme blockchain d’Oracle avec les API prédéfinies de la blockchain, ce qui nous permet d’explorer de nouvelles approches pour développer des contrats intelligents, gérer les projets et récompenser les programmes.”