Décupler la performance de son département de R&D avec les plateformes de Cognitive Search

Pour être efficace et prospérer en tant que pilier de la performance d'une entreprise, la R&D doit s'appuyer sur des technologies de pointe. Le département doit aborder une stratégie de proposition de produits innovants et de maîtrise des coûts de développement. Ces technologies doivent pouvoir traiter efficacement l'information, aider à connaître le désir des consommateurs et les dernières avancées scientifiques et techniques pour pouvoir y répondre.



Les départements de R&D sous forte pression



Les entreprises sont lancées dans une forte compétition pour créer de la valeur, améliorer l'expérience utilisateur et se différencier les unes des autres. Cette compétition se répercute sur le département de R&D, qui doit à la fois :

• Accélérer le lancement de produits innovants sur le marché

• Optimiser les ressources disponibles

• Limiter les coûts de développement

• Assurer la conformité des produits aux réglementations

• Comprendre l'évolution du marché pour accélérer la réactivité

• Résoudre les défauts des produits pour préserver la confiance des clients



Pour répondre à ces attentes, le département de R&D doit s'appuyer sur les dernières avancées technologiques pour traiter au mieux la masse d'informations à sa disposition.



Le socle de la R&D : l'information



Les départements de R&D ont besoin d'une visibilité maximale sur un grand nombre d'informations hétérogènes : données clients, technologiques, produits, scientifiques, marché, concurrentiel, historique, prospectives… Dispersées dans différents services internes à l'entreprise, mais aussi externes — services publics, cabinets d'analyses, bases de données, entreprises privées. Toutes ces ressources doivent être centralisées et agrégées de façon intelligente, pour en extraire une information de qualité. Or, produire des informations à partir d'un grand volume de données est un défi, qui nécessite d'investir dans des solutions cognitives de recherche et d'analyses de données.



L'entreprise doit maximiser son capital intellectuel



Les solutions analytiques de Cognitive Search accroissent l'expertise du département de R&D en tirant profit des données de l'entreprise, quel que soit leur source ou leur format. Ces plateformes facilitent l'accès à des informations externes, comme les sites web et d'autres applications, qui s'intègrent de façon pertinente aux données internes de l'entreprise. Le Cognitive Search et les solutions d'analytics permettent aux entreprises de maximiser la valeur de leur capital intellectuel. La puissance de recherche et les capacités de contextualiser des informations éparses aident les chercheurs de la R&D à trouver des données de valeur, extraites de recherches passées ou même de travaux en cours, ce qui élimine les doublons de travail et réduit les cycles de développement. En scannant l'état de la recherche, y compris des travaux, en cours et en langue étrangère, ces plateformes permettent de livrer des informations dynamiques et pertinentes.



Des requêtes en langage naturel pour faciliter la recherche



En autorisant les requêtes en langage naturel, les plateformes de recherche et d'analyses cognitives sont à la portée de tous les utilisateurs. Par ailleurs, les outils d'analyse statistique et les algorithmes de machine learning créent un Logical Data Warehouse (un index intelligent), capable d'établir des connecteurs logiques entre les données pour les lier entre elles, à la façon des synapses du cerveau humain. La pertinence de ces informations est une aide précieuse pour le développement et la mise en conformité. Contrainte par une myriade de normes et de réglementations, la R&D a besoin d'être informée en temps réel des évolutions législatives. Cette visibilité sur l'état de la loi accélère les processus de lancement des produits développés, et fait gagner un temps précieux à l'entreprise.



Les équipes R&D qui utilisent les plateformes de Cognitive Search accèdent à des informations critiques leur permettant de :

- Prendre les meilleures décisions

- Guider l'innovation

- Diminuer la prise de risque.



Autant d'éléments au service d'un département de R&D plus efficace. Dans la course à l'innovation, c'est l'accès à une information ciblée qui permettra, en fin de compte, aux entreprises les plus performantes de se démarquer de la concurrence, et de remporter des marchés.