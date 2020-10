Dell Technologies et NVIDIA annoncent leur collaboration pour accélérer le développement sécurisé de l'IA, de l'analyse de données et du HPC

Les nouveaux DPU NVIDIA BlueField-2 pour décharger les tâches du CPU



Comme les nouvelles charges de travail entrainent de nouvelles problématiques de capacité de calcul et de traitement, il existe de nouvelles approches pour décharger intelligemment les tâches clés sur les ressources informatiques auxiliaires. NVIDIA BlueField®-2 Data PRocessing Unit (DPU), combine les capacités avancées de l'adaptateur réseau ASIC ConnectX®-6 Dx avec une série de processeurs Arm et un contrôleur de mémoire haute vitesse, qui permettent une programmation logicielle améliorée et flexible. Il décharge l'unité centrale du serveur de certaines tâches de réseau et de stockage, en favorisant la performance, l'efficacité réseau et la cybersécurité.



Pour illustrer cette approche, le supercalculateur Durham Intelligent NIC Environment (DINE) utilise la technologie BlueField pour accéder directement à la mémoire distante afin d'améliorer les performances des codes parallèles construits pour les futurs systèmes exascale. Les chercheurs disposent maintenant d'un banc d'essai pour développer de nouveaux paradigmes de calcul. De plus, la carte d'interface réseau intelligente Mellanox (SmartNIC) de NVIDIA permettra également d'étudier l'informatique en réseau.



Les serveurs PowerEdge pour améliorer l'AR et la VR avec le NVIDIA A40



Les applications de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) sont très exigeantes en termes de capacité de calcul. En exploitant le nouveau GPU NVIDIA A40 avec les cœurs NVIDIA Ampere CUDA, les serveurs PowerEdge sont capables d'accélérer ces applications. Le serveur DSS 8440, associé aux GPU NVIDIA, offre des performances pour le Deep Learning à un coût inférieur à celui du marché. Ces serveurs ont été conçus pour intégrer 25 % d'accélérateurs en plus dans un seul châssis permettant 10 % de TFLOPS supplémentaire à densité de rack identique et permet une réduction des délais d’entrainement supérieure à celle des offres concurrentes en utilisant les frameworks les plus courants et des modèles de réseaux neuronaux convolutifs (CNN) universels.



Les serveurs PowerEdge et les GPU NVIDIA A100 Tensor Core pour une accélération GPU plus intelligente



Les besoins en matière d'IA et d'analyse avancée ne cessent d’augmenter, du Edge au cloud hybride. Les serveurs Dell EMC PowerEdge R7525 associés aux GPU NVIDIA A100 Tensor Core permettent une accélération sans précédent à tous les niveaux pour l'IA, l'analyse de données et le HPC...



Dell Technologies a été l'un des premiers fournisseurs de serveurs à certifier les systèmes pour la plate-forme NVIDIA EGX pour le Edge. Est également proposé une large gamme de serveurs certifiés NGC qui offrent une plateforme de cloud accélérée par le GPU et optimisée pour le Deep Learning et le calcul scientifique. Mais également une sélection de GPU NVIDIA dans la famille de serveurs Dell EMC PowerEdge, et dans les solutions Ready pour l'analyse de données, l'IA et le HPC.



Dell Technologies et NVIDIA entretiennent une relation de confiance qui va encore s’intensifier à mesure que seront déployées des solutions intégrant la nouvelle plate-forme EGX de NVIDIA.