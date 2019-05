Delphix, leader mondial de la gestion des données, s’impose sur le marché français

Delphix, éditeur américain qui aide les entreprises à innover grâce au DataOps, présent actuellement dans 7 pays, s’impose sur le marché français.



A l’ère de la transformation digitale, les entreprises de tous les secteurs connaissent une croissance exponentielle de données. Or, le stockage, la copie et le déplacement de celles-ci sont souvent coûteux. Ajoutons à cela que de plus en plus de collaborateurs ont besoin d’avoir accès aux données, que ce soit pour développer de nouveaux services, gérer les fonctions quotidiennes de l’entreprise (l’infrastructure, la sécurité, la maintenance…) ou tout simplement pour assurer la conformité de leur entreprise au Règlement général sur la protection des données (RGPD).



Fondée en 2008 en Californie, Delphix offre aux entreprises la capacité d’accélérer le développement applicatif, de sécuriser les données sensibles et de faciliter les migrations vers le Cloud en éliminant les contraintes liées à la gestion des données.



Delphix propose la Dynamic Data Platform permettant de gouverner et de sécuriser de bout en bout l’ensemble des données de l’entreprise. Le principe est de synchroniser toutes sources de données, de pouvoir les anonymiser en respectant les règles de confidentialité et ensuite, grâce à la technologie de virtualisation, d’effectuer autant de copies virtuelles que nécessaire pour les distribuer en quelques minutes dans les environnements hors production (sur site et dans le Cloud). L’intégration dans l’écosystème DevOps se fait au travers d’un portail self-service et d’APIs fournies. Ainsi, Delphix permet aux entreprises de décloisonner l'accès aux données en alignant l’IT (Ops) avec les consommateurs de données (Dev), on parle donc ici de DataOps.



Aujourd’hui la donnée est un levier stratégique pour la transformation des entreprises. Delphix accompagne ces initiatives aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Australie, au Brésil et à Singapour et compte plus de 300 clients. Les plus grands noms du secteur de la banque et de l’assurance, de la technologie, de l’automobile (Toyota, Deutsche Bank…) ainsi que des grands noms du CAC 40 font confiance à Delphix pour optimiser et sécuriser leurs flux de données. En 2018, en France, l’entreprise a réalisé une croissance de son chiffre d’affaires de 63% par rapport à 2017.



Delphix étend aujourd’hui ses activités en Europe et sur le marché français. « C’est un moment prometteur pour Delphix et pour le monde numérique en général. A l’heure actuelle, le marché mondial du Big data atteint une croissance moyenne de plus de 8 % par an, avec l’Europe en première place, qui détient le score le plus élevé en matière de maîtrise des données contrairement aux autres continents. La stratégie de développement de Delphix en France constitue donc une étape essentielle : elle permet non seulement d’explorer un nouveau secteur de marché mais surtout de renforcer notre position d’acteur important de la gestion des données dans la région EMEA. » déclare Eric Bischoff, Regional Sales Director chez Delphix en France.