Denodo s'associe à Google Cloud pour stimuler l'innovation d'entreprise grâce à la virtualisation des données et l'intégration de l'IA générative

Denodo, leader en gestion des données, a annoncé une nouvelle intégration de la plateforme Denodo avec Vertex AI de Google Cloud dans le cadre de son partenariat. Grâce à la virtualisation des données, Denodo travaillera avec Google Cloud pour permettre aux clients communs de conduire des solutions innovantes en combinant des fonctionnalités avancées de gestion logique de données avec des services d'IA générative de pointe, tout en fournissant un accès à des modèles de grand langage (LLM) de pointe.



« Google Cloud et les technologies innovantes de Denodo nous permettent de fournir des informations de meilleure qualité et plus rapidement, tout en libérant du temps et des ressources précieuses pour notre équipe », a déclaré Dan Young, Chief Data Architect and Director chez Institutional Data Services à Indiana University. « Nous avons reconnu très tôt le potentiel de transformation qui peut être réalisé en combinant la plateforme de gestion de données de Denodo avec les solutions d'IA générative de Google Cloud et, en particulier, leurs capacités en matière de LLM, qui permettent à notre communauté universitaire d'accélérer la recherche de pointe et de faire progresser la réussite de nos étudiants ».



Les entreprises de tous les secteurs, y compris les services financiers, la santé, l’industrie, le retail, les télécommunications et l’éducation, cherchent activement à transformer leurs activités en tirant parti de la puissance de l'IA générative. Cette intégration offre aux organisations l'opportunité de conduire une véritable transformation en permettant l'accès aux modèles Gemini et la capacité de développer de nouveaux services et applications innovantes.



« L'IA générative peut améliorer de manière significative le fonctionnement des entreprises et profiter à pratiquement tous les secteurs », a déclaré Ritika Suri, Director, Data and AI Technology Partnerships at Google Cloud. « En utilisant les capacités d'IA générative de Google Cloud, Denodo peut aider ses clients à découvrir de nouvelles informations qui les aideront à améliorer leurs opérations et à être plus productifs ».



Google Cloud accélère la capacité des organisations à transformer numériquement leur activité en combinant sa solide plateforme d'infrastructure, ses solutions sectorielles et son expertise. Associée à la puissance de l'IA générative et des LLM de Google Cloud, les organisations peuvent tirer parti de la Denodo Platform pour garantir de manière responsable des considérations éthiques telles que l'atténuation des biais, la protection de la vie privée et la supervision humaine, en alimentant de manière sûre et efficace les applications d'IA de Vertex en matière de données.



« En utilisant l'approche de modèle logique / sémantique de Denodo, les entreprises de tous les secteurs peuvent intégrer et gérer des données et appliquer des techniques de Génération Augmentée de Récupération (RAG) qui combinent les capacités d'un modèle de grand langage pré-entraîné avec des sources de données externes », a déclaré Narayan Sundar, Senior Director Strategic Alliances chez Denodo. « Cette dernière intégration prépare davantage le terrain pour que les entreprises redéfinissent les limites de l'innovation en débloquant de nouveaux niveaux de valeur commerciale, grâce aux potentialités des données et de l'IA générative. En tant que partenaire de longue date de Google Cloud, nous améliorons les capacités des grands modèles de langage en leur permettant d'interroger des données pertinentes et faisant autorité et d'offrir des réponses nuancées qui fournissent des informations commerciales sans précédent ».