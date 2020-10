Devlyx lance une solution d'encaissement et de gestion basée sur l'analyse prédictive des données : DEVANCE+

Devlyx, filiale du groupe DL Software et leader français indépendant des solutions d'encaissement dédiées aux commerces de proximité, ouvre de nouvelles perspectives aux buralistes avec le lancement de sa nouvelle gamme DEVANCE+. Enregistrant plus de 3 millions de transactions par jour et plus de 10 000 références produits, DEVANCE+ nourrit l'ambition de donner un nouveau souffle au marché du tabac-presse. Conçu pour apporter plus de visibilité, d'organisation et d'ergonomie dans l'ensemble des opérations de gestion du point de vente, DEVANCE+ fédère l'ensemble des flux d'informations générés par les utilisateurs et leur recommande des actions pour optimiser la gestion de son point de vente. Une offre innovante qui vient supporter la transformation du métier de buraliste dans ce contexte de reprise économique, cela associé à la baisse des ventes de tabac en France et l'ouverture à de nombreux services dématérialisés tels que le paiement de ses impôts en point de vente.



Guider et anticiper les tâches chronophages liées à la gestion du point de vente venant trop souvent impacter la productivité du gérant : c'est par essence la mission numéro 1 de l'assistant virtuel qui vise à soutenir les projets d'évolutions du tabac-presse en commerce d'utilité locale. Dans cette configuration, Devlyx accompagne les tabacs-presse dans le processus de transformation digitale de leur mode de gestion et du pilotage de leur activité par la data.



Loin des solutions monolithiques et fermées à leur écosystème, DEVANCE+ apporte aux buralistes beaucoup de souplesse ; l'assistant virtuel faisant office d'agenda automatique (ou timeline), dans le but de rappeler et relancer le gestionnaire sur la validation de tâches récurrentes, mais pas seulement (les clôtures magasin ; les commandes à passer ; les relèves de caisse, les RDV du jour ou encore les livraisons à valider). Au delà du gain de temps considérable (jusqu'à 2 heures par jour), les utilisateurs de DEVANCE+ améliorent leur rentabilité tout en pilotant de manière optimale leur activité.



Joël Jolly, Directeur Général de Devlyx, filiale du groupe DL Software, souligne : “L'émergence d'une nouvelle génération de buralistes nous amène à repenser nos modèles d'ERP métier. DEVANCE+ apporte une aide considérable à ces nouveaux chefs d'entreprises permettant ainsi une meilleure analyse des ventes et des achats et une anticipation de leur business. Quand on sait que tous les ans, environ 10% des buralistes changent de propriétaires, il est évident que nous faisons face à un renouvellement du métier de buraliste en tant que tel. Notre capacité à innover accompagne ces évolutions : DEVANCE+ fait gagner en agilité grâce à l'anticipation endossée par l'assistant virtuel de la solution. ”