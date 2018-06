Dimensional Insight s'affirme comme leader dans l'étude annuelle "Wisdom of Crowds"

Dimensional Insight, le fabricant de la plateforme Diver, une solution d'analyse et de gestion des données, a annoncé ses excellents résultats en termes de classement, pour la 9e année consécutive, dans le cadre de l'étude de marché Wisdom of Crowds®, réalisée par Dresner Advisory Services, portant sur la veille économique. Dimensional Insight a non seulement amélioré ses résultats depuis l'année dernière, mais la société figure désormais dans le coin supérieur droit des deux modèles commerciaux inclus dans ce rapport.



Chaque année, l'étude de marché sur la veille économique "Wisdom of Crowds" étudie les utilisateurs desdites solutions dans diverses régions géographiques, fonctions, tailles d'organisations et industries verticales. Les utilisateurs sont interrogés à propos de l'état de la veille économique au sein de leur organisation, ainsi que de leur expérience en matière de solutions d'intelligence commerciale. Les vendeurs sont classés selon 33 critères distincts, dont leur expérience en matière de ventes et d'acquisitions, le rapport qualité-prix, la qualité et l'utilité du produit, la qualité du support technique, la qualité et la valeur des services de conseil, l'intégrité et les références potentielles du vendeur.



Outre le classement des vendeurs, l'étude a demandé aux utilisateurs l'état de la veille économique dans leur organisation. Vous trouverez ci-après certaines des conclusions de ce rapport:



Seules 31% des organisations déclarent que les initiatives de veille économique sont "complètement fructueuses", un chiffre en baisse par rapport à celui de 2016 (37%).

Une majorité (64%) d'organisations considèrent leurs données comme étant "la vérité" ou maintiennent une position commune des données d'entreprise, limitée par une sémantique et des points de vue individuels.

Les organisations évaluent très majoritairement le succès de leur veille économique en fonction du retour/ satisfaction de l'utilisateur (78%) ou du retour/ satisfaction du consommateur (52%). Seules 41% des organisations évaluent le succès de leur veille économiques via leur retour sur investissement.

Le rapport indique: "Dimensional a obtenu des résultats bien supérieurs à ceux de l'échantillon général et continue d'être la mieux placée au classement global, à la fois pour les modèles Expérience client et Crédibilité vendeur. La société est la meilleure de sa catégorie dans la majorité de mesures, dans toutes les catégories dont les ventes, le produit, la valeur et l'intégrité, et elle conserve son score parfait recommandé."



Dimensional Insight s'est affirmé comme étant un vendeur de choix, à la fois pour les modèles Expérience client et Crédibilité vendeur. Le premier modèle mesure "les ventes et le service" sur l'axe x, contre le "ressentis client" sur l'axe y. Quant au second modèle, il a évalué la "valeur par rapport au prix payé" sur l'axe x, contre la "confiance" sur l'axe y.



"Nous félicitons Dimensional Insight pour ses résultats élevés, pour la 9e année consécutive, au sein de ce rapport," affirme Howard Dresner, fondateur et directeur de recherche chez Dresner Advisory Services. "Année après année, Dimensional Insight continue de faire preuve d'un niveau supérieur de retour client."



"Le rapport Wisdom of Crowds de cette année met en lumière les défis en termes de veille économique auxquels les organisations doivent faire face, ainsi que les réussites qu'elles ont connues," affirme Fred Powers, président directeur général de Dimensional Insight. "Heureusement, le retour des utilisateurs indique que Dimensional Insight aide nos clients à s'orienter face à ces défis et à obtenir des résultats positifs de leur mise en oeuvre. Comme toujours, nous remercions nos clients qui ont participé à cette précieuse étude," a-t-il ajouté.