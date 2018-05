Dobroflot optimise la consommation de carburant de ses navires de pêche avec les solutions IoT d’Orange Business Services

Dobroflot est le principal producteur de conserves de poissons en Extrême-Orient. Dans un premier temps, un seul navire sera équipé, puis la solution s’étendra aux sept autres navires de la flotte, y compris le Vsevolod Sibirtsev, le plus grand navire-usine de pêche au monde.

L’entreprise pourra ainsi surveiller à distance de façon précise sa consommation de carburant en mer, mais également lors des opérations de soutage et de ravitaillement en carburant. L’équipage évitera ainsi toute perte commerciale grâce au contrôle permanent du moteur principal, des générateurs diesel auxiliaires, et des chaudières.

Pour répondre aux besoins spécifiques de Dobroflot, Orange Business Services s’est associé à Technodar, un expert russe en matière de systèmes de contrôle de la consommation de carburant et du transport satellite. Technodar utilise le principe de mesure du débitmètre Coriolis. Ce débitmètre mesure directement et intégralement la masse de carburant qui s’écoule via un tube en forme de U. Des capteurs reliés au tube transmettent les mesures de grande précision à la solution IoT, qui renvoie les données à terre via un terminal satellite VSAT. Cette solution ne nécessite aucun investissement de Dobroflot, qui bénéficie d’un abonnement mensuel pour ce service.

« La solution IoT d’Orange Business Services aura un impact considérable sur nos résultats financiers, car près de la moitié des coûts d’exploitation d’un navire sont relatifs au carburant. En intégrant cette solution à bord, nous pourrons recueillir les données en temps réel et cartographier les itinéraires les plus efficaces », déclare Evgeny Stepanov, Chief Technology Officer de Dobroflot.

« Nous avons commencé à parler de la mise en œuvre de solutions IoT après l’installation réussie des terminaux satellites VSAT sur la flotte de Dobroflot. Nous avons rapidement conclu que les solutions IoT d’Orange Business Services fourniraient les outils et applications pertinents pour réduire les coûts d’exploitation, détecter les inefficacités et prédire les besoins de maintenance de la flotte, que ce soit en mer ou à quai. Ce projet démontre le savoir-faire d’Orange Business Services dans le déploiement et la gestion des solutions IoT au niveau mondial », explique Richard Van Wageningen, Senior Vice President, Ventes Indirectes, Moyen-Orient, Afrique et Russie, d’Orange Business Services.

Le premier pilote sera installé à bord d’un navire de transport frigorifique, qui traverse le délicat passage du Nord-Est dans l’océan Arctique. Dobroflot est le seul exploitant de pêche russe qui utilise cette voie pour transporter des produits en Russie centrale. La solution satellite entièrement gérée et le système de contrôle du carburant d’Orange Business Services permettront de rendre plus sûre et plus efficace cette route pour les navires de Dobroflot.