Domo annonce Domo.AI pour révolutionner la manière dont les entreprises gèrent et déploient l'intelligence artificielle

Lors du Domo Innovation Summit du 29 août 2023, Domo (Nasdaq : DOMO) a annoncé le lancement de Domo.AI, un ensemble de services complets et flexibles d'intelligence artificielle (IA), alimentés par la plateforme primée d'expérience de données de l'entreprise. Avec Domo.AI, les utilisateurs de Domo peuvent accéder et tirer parti des larges possibilités de l'IA et vivre des expériences significatives alimentées par l'IA qui les aident à multiplier leur impact sur l'entreprise à grande échelle.



"Notre approche repose sur la compréhension que chaque entreprise a des besoins et des défis uniques qui nécessitent de la flexibilité et de l'adaptabilité", a déclaré Daren Thayne, directeur de la technologie et EVP du produit chez Domo. "Les cas d'utilisation client pour l'IA + les données ont autant de variations qu'il y a d'entreprises et de rôles d'employés. La plateforme Domo - et notre approche architecturale de Domo.AI - est conçue pour répondre à ce besoin d'expériences de données uniques qui aident les entreprises à surmonter les défis du monde réel et à accélérer l'innovation et la croissance."



Avec Domo.AI, les utilisateurs peuvent facilement gérer, déployer et optimiser des modèles d'IA et d'apprentissage automatique (ML), y compris les modèles de langage grand format (LLMs), et interagir avec les données de manière simple et accessible. De la réalisation d'analyses de sentiment et de modélisation de mélanges médiatiques par le service marketing, à l'amélioration des prévisions plus rapides et plus précises par le service des ventes, en passant par le renforcement de la détection d'alertes de fraude et de sécurité par les départements des risques, et la planification de capacités plus rapide et plus précise par les ressources humaines, Domo.AI alimente des réponses rapides et exploitables aux questions et processus fondamentaux pour chaque fonction, offrant des expériences de données transformatrices qui amplifient l'atout le plus puissant des organisations : la curiosité humaine.



Domo.AI s'appuie sur les fonctionnalités de ML et de science des données (DS) de premier plan de l'entreprise, telles que Jupyter Workspace et les fonctionnalités AutoML. La couche de service IA de Domo, annoncée plus tôt cet été, est désormais disponible en général (GA). Avec une demande croissante de solutions d'IA évolutives et flexibles, les clients utilisent déjà Domo.AI pour créer des expériences de données alimentées par l'IA.



"L'IA entraîne un changement générationnel dans la manière dont les gens interagissent avec leurs données de manière naturelle, et Domo.AI est à l'avant-garde de ce changement. Travaillant avec certains des plus grands programmes de construction au monde en tant que seul logiciel de sécurité mandaté, Edify.ai intègre Domo.AI dans notre solution et intègre des capacités d'IA et de langage naturel pour comprendre et explorer des données importantes sur la sécurité au travail", a déclaré Cory Linton, PDG d'Edify.ai. "Par exemple, au lieu de travailler avec des filtres statiques et lourds pour trier les données, nous pouvons poser des questions à notre tableau de bord alimenté par l'IA de manière naturelle et conversationnelle, et recevoir rapidement des réponses sous la forme souhaitée. Je suis incroyablement enthousiaste à l'idée de ce que Domo.AI permettra encore à Edify et à nos clients."



De plus, Domo.AI, combiné aux fonctionnalités avancées de gouvernance et d'observabilité de Domo, garantit que les organisations peuvent maintenir l'intégrité des données, respecter les protocoles de sécurité et certifier leur conformité aux exigences réglementaires, offrant ainsi aux clients une clarté sur la manière et l'endroit où les modèles sont utilisés.



"Notre recherche montre que près de 9 organisations sur 10 utilisent ou prévoient d'adopter la technologie de l'IA, bien que de nombreuses préoccupations en matière de confidentialité et de gouvernance subsistent pour beaucoup", a déclaré Matt Aslett, vice-président et directeur de la recherche chez Ventana Research. "Les efforts de Domo pour simplifier l'intégration des modèles et renforcer la gouvernance et la sécurité sont conçus pour rendre les utilisateurs plus capables et responsables de l'IA dans l'entreprise."



Les principales fonctionnalités accessibles dès aujourd'hui dans Domo.AI comprennent :



Couche de service IA : Maintenant en GA, la couche de service IA est un cadre complet et flexible d'IA offrant une intégration transparente avec OpenAI actuellement disponible, et Google Bard et d'autres modèles AI/ML et LLM à venir, le rendant accessible à tous les développeurs, du faible au code.



Services d'IA générative : Au sein de la couche de service IA, la génération de texte, la transformation de texte en SQL et la transformation de texte en Beastmode aident les utilisateurs à exploiter l'IA de manière intuitive et efficace, transformant des requêtes de données complexes en langage conversationnel simple.



SDKs de service IA : Appelez Domo.AI depuis domo.js pour Domo Bricks, Apps et App Studio pour une flexibilité accrue.



Fonctionnalités d'inférence par lots et de préparation de données : L'inférence par lots - grâce à la tuile AI Magic de Domo - et les fonctionnalités de préparation de données permettent de traiter efficacement de gros volumes de données et de les préparer pour l'analyse.



Gestion des modèles IA : Enregistrez et gérez des modèles externes de manière serverless, intégrez-les avec les infrastructures ML existantes ou orientez-les vers d'autres services API avec la fonctionnalité de gestion des modèles IA de Domo.